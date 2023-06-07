Какая черешня лучше - желтая или красная, и на что нужно обратить внимание при покупке, чтобы выбрать хорошую ягоду.

Черешневый сезон ждут с нетерпением и дети, и взрослые. Эта ягода не только вкусна, но еще и очень полезна - но только свежая и выращенная без "химии". Как правильно выбрать черешню при покупке, на что обратить внимание, нужно ли ее пробовать и от какой ягоды лучше отказаться - рассказываем в материале.

Какая самая вкусная черешня

Самая вкусная черешня - самая свежая и натуральная. Чтобы выбрать такую, нужно учесть несколько моментов.

Как правильно выбрать черешню:

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Посмотрите на кожицу

Она должна блестеть и быть без изъянов. Если есть подгнившие участки, то ягоду скорее всего, сорвали давно, она не свежая. Если кожица тусклая и мягкая - черешня переспела и также была сорвана давно.

Понюхайте ягоду

Черешня должна иметь приятный аромат, без запаха гнили или брожения - если такой есть, ягода начала портиться

Обратите внимание на плодоножку

Хорошо, если черешня с "хвостиком" - и чем он зеленее, тем более свежая ягода. Если "хвостик" засох - черешню сорвали давно. Не очень хорошо, если вся ягода без плодоножек - она уже могла набраться микробов в месте отрыва.

Посмотрите на ложбинку возле плодоножки

Там, где плодоножка прикрепляется к ягоде, есть ложбинка - проверьте, нет ли там белесого налета. Такой остается после того, если ягоду относительно недавно обрабатывали ядохимикатами. если такую черешню попробовать, то появится неприятное пощипывание во рту. Это точный признак "химии", такой ягодой можно отравиться.

Какая черешня лучше - желтая или красная

Черешня не только вкусная, но еще очень полезна:

содержит много витамина С - в 100 г ягоды около 20% суточной потребности;

укрепляет иммунитет благодаря содержанию магния, марганца, железа, меди, калия и кальция;

содержит много калия, поэтому полезна при высоком артериальном давлении и повышенном холестерине;

помогает при анемии;

полезна для зрения.

И ко всему черешня не навредит фигуре - в 100 г всего 50-56 ккал.

Цвет черешни может быть от белого до темно-вишневого - зависит от сорта. Считается, что чем темнее ягода, тем она более полезна.

В темных сортах содержится больше пигментов каротиноидов и антиоксидантов флавоноидов, которые замедляют старение и защищают от раковых заболеваний, а антиоксиданты антоцианы противостоят болезням сердца и ожирению.

В то же время белые сорта черешни советуют употреблять деткам и взрослым, которые склонны к аллергии.

Какая самая сладкая черешня? Сладость ягоды тоже зависит от сорта, но темные сорта чаще всего слаще белых - здесь каждый выбирает, что больше нравится. Правда, пробовать черешню при покупке на рынке все же не советуют - ягоду нужно помыть.

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