Чем лучше всего утеплить входную дверь и как правильно это делать - узнайте в материале УНИАН.

Коммунальные счета за отопление и электричество заставляют украинцев существенно экономить на прогревании жилища. Регулярные обстрелы также играют свою роль - из-за них батареи становятся холодными, а включить обогреватель не получается без света. УНИАН расскажет, как сделать, чтобы не дуло из двери, а жилье оставалось теплым.

Ранее мы говорили о том, как утеплить пластиковые и деревянные окна на зиму.

Как утеплить входную дверь в частном доме или квартире - варианты

Для того чтобы быстро и качественно утеплить дверь, нужно правильно выбрать методику и утеплитель. Эксперты по этому вопросу называют всего три наиболее удачных способа:

Видео дня

оббить дверное полотно утеплителем;

обработать все трещины и отверстия герметиком;

дополнить дверную коробку уплотнителями.

При этом, вата - самый надежный и проверенный вариант, которым можно утеплить двери. Но, в то же время, данный материал быстро впитывает влагу, что приводит к обледенению и распространению грибка.

Именно поэтому вместо ваты лучше приобрести какой-то более долговечный утеплитель:

поролон - практичный, но так же, как и вата, бессилен перед влагой, поэтому менять его нужно каждые 2-3 года;

- практичный, но так же, как и вата, бессилен перед влагой, поэтому менять его нужно каждые 2-3 года; пенопласт - легкий и дешевый материал, можно купить любой кусок на рынке и нарезать полосками нужного размера;

- легкий и дешевый материал, можно купить любой кусок на рынке и нарезать полосками нужного размера; пенополиуретан - дорогой утеплитель, но отлично закрывает все трещины, водо- и паронепроницаем, а также обладает высоким уровнем стойкости к химическому воздействию;

- дорогой утеплитель, но отлично закрывает все трещины, водо- и паронепроницаем, а также обладает высоким уровнем стойкости к химическому воздействию; минеральную вату - мягкий материал, экологичный, не пропускает холод, не гниет, не подвержен воспламенению, но со временем "сбивается" под весом двери.

Также в качестве утеплителя многие украинцы используют жидкие гвозди, монтажную пену, дермантин, скотч, листы фанеры и многое другое.

Как утеплить входную металлическую дверь - инструкция

Прежде чем начать совершенствовать "врата в жилище", вам стоит обратить внимание на качество вашей двери. Как правило, металлические конструкции представляют собой две пластины, между которыми находится какое-нибудь дешевое сырье - картон, например. Ваша задача - заполнить это пространство более теплым наполнителем.

Технология следующая:

снять дверь с петель, снять все накладные части (глазок, замок и все остальное);

демонтировать одно из полотен двери или снять обшивку, а потом вырезать полотно;

заполнить пустоты внутри наполнителем

Щели между кусочками материала лучше заполнять монтажной пеной, тогда в конце вам останется только вернуть полотно на место и прикрутить обратно все съемные элементы.

Как утеплить входную деревянную дверь - рекомендации

Утепление деревянных дверей так же, как и в случае с металлическими конструкциями, имеет свои нюансы. Как минимум, они могут быть двойными и одинарными. Если ваш вариант первый, то утепляйте двери по аналогии с предыдущей инструкцией. В случае, если двери у вас состоят из одного полотна, то вы можете обить поролоном, а сверху добавить слой дерматина.

ВАЖНО: учитывайте, что поролон лучше крепить на расстоянии минимум 5 мм от края дверного полотна, иначе дверь не будет свободно открываться и закрываться.

Вас также могут заинтересовать новости: