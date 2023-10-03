Рассказываем, как избавиться от неприятного запаха пластмассы и пищи.

Пластиковые контейнеры давно стали частью жизни каждого человека. Они многофункциональны и очень удобны в использовании. Единственным их недостатком остается способность впитывать запахи, которая объясняется пористой природой самого материала. Однако, есть множество вариантов, как убрать запах из пластикового контейнера.

Как убрать неприятный запах из пластикового контейнера

Если вас замучила эта проблема, попробуйте использовать газету. Сомните лист, положите его в тару и плотно закройте крышкой. Газетная бумага впитает лишние запахи за несколько часов. Для лучшего эффекта - оставьте на ночь.

Если не знаете, чем мыть пластиковые контейнеры для нейтрализации запаха, то возьмите лимон. Просто протрите тару кожурой цитрусовых и это поможет решить проблему. Также можно вымыть ее пищевой содой - просто разбавьте порошок с небольшим количеством воды и этой густой смесью натрите контейнер. Оставьте на несколько часов и ополосните.

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Как убрать запах китайского пластика

Еще один вариант, как избавиться от неприятного запаха на посуде - засыпать туда кофейные зерна, молотый кофе или его гущу. Он сыграет роль абсорбента и оставит после себя приятный аромат.

Если не хотите тратить кофе, то есть и другой вариант, как избавиться от неприятного запаха пластмассы. Просто налейте в контейнер горячую воду, добавьте ванилин и оставьте на ночь. После нужно будет просто ополоснуть посуду.

Как избавиться от неприятного запаха в пластиковой бутылке

Не все знают, как убрать запах с пластиковой бутылки, ведь ее не так легко вымыть как обычный контейнер.

Возьмите четверть стакана уксуса, добавьте немного средства для мытья посуды и залейте все это в бутылку. Оставляем ее закрытой на несколько часов, время от времени нужно приходить потрясти ее. Затем просто хорошенько прополощите, чтоб не осталось следов мыльного средства.

Также можете воспользоваться советами про ванилин и соду, просто вместо контейнера будете заливать их в бутылку. Если же у вас завалялся лишний лимон, то выдавите сок одной его половинки в емкость, долейте воды и оставьте на час. Дальше нужно будет просто ополоснуть.

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