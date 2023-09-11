Розжиг углей своими руками - дело далеко не простое, но с нашими советами вы точно справитесь.

Жидкость для розжига давно стала атрибутом на чуть ли не каждом семейном пикнике - с ее помощью довольно просто развести костер и пожарить шашлык или овощи. Мы расскажем, чем воспользоваться вместо розжига. Готовы поспорить, вы точно захотите проверить один из этих методов.

Как развести огонь без розжига - рабочие способы

Предположим, вы выбрались на шашлыки, однако забыли или не купили жидкость для розжига углей. Разумеется, одними спичками проблему не решить.

Сделать розжиг для угля своими руками - дело далеко не простое. На результат могут повлиять различные факторы, такие как ветер, сырость и даже бумага. Однако есть один проверенный на практике способ, как разжечь угли без розжига. Для него вам понадобятся пластиковая или стеклянная бутылка и бумага (в идеале - газета).

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Итак, ваши шаги будут выглядеть так:

подготовьте угли, спички, бумагу и бутылку (содержимое можно оставить);

возьмите один лист газеты - весь разворот - и скрутите его в неплотный рулон шириной примерно 6-8 сантиметров;

оберните нижнюю часть бутылки свернутой газетой, а концы завяжите в нетугой узел - сильно не усердствуйте, главное, чтобы газета держалась;

повторите предыдущие манипуляции с газетой еще два раза - всего на нижней части бутылки должны быть три таких свертка;

поставьте обернутую бутылку в мангал и высыпьте вокруг нее угли;

аккуратно вытащите бутылку, чтобы газета осталась кольцом в центре мангала.

Далее вам понадобится взять несколько кусочков бумаги, сложить их в центр кольца из газеты и поджечь. Как только поймете, что огонь разгорелся, можете добавить туда немного мелких углей, хотя это вовсе не обязательно. Когда огонь потухнет, возьмите опахало и активно дуйте ним на мангал. Далее можете перемешать угли в мангале, чтобы "красные" смешались с теми, что еще не разгорелись. Увидите, что угли прогорели, - смело приступайте к приготовлению шашлыка.

Есть еще один способ, который очень похож на предыдущий. Вам понадобятся угли, газета и щепки (или мелкие сухие ветки). Скомкайте листы газеты в небольшие и неплотные шарики, разместите на дне мангала. Посредине выложите немного щепок или веток, формируя небольшой шалаш. После можно положить сверху чуть-чуть углей и поджечь бумагу. Как только огонь разгорится, а первые угли начнут краснеть, постепенно добавляйте остальные.

Что используют для розжига - забудьте об этих популярных способах

Часто в интернете можно увидеть советы, как разжечь костер, в которых предлагается использовать для розжига растительное масло. Это якобы не так вредно, как магазинные спецсредства, да еще и точно есть на каждой кухне. Но можно ли использовать масло вместо розжига? Ответ - категорически нет.

Проблема в том, что растительное масло при горении выделяет просто огромное количество канцерогенов. Да, даже больше, чем жидкость для розжига углей. Как альтернативу можете рассмотреть файерстартеры (специальные банки для розжига, которые можно приобрести онлайн).

Не менее популярный в сети совет - разжигать огонь спиртными напитками. Но мнения о том, можно ли использовать водку как розжиг, тоже не столь однозначны. Без сомнений, спирт хорошо горит. Однако он может оставить легкий запах на мангале (а значит, и на продуктах). Кроме того, есть один большой недостаток. Спирт горит хорошо, но очень быстро. Есть вероятность, что огонь не успеет "схватиться" на углях, прежде чем потухнет.

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