Горячий ароматный чай - это несомненный атрибут зимы. Ничто так не согревает, как травяные и ягодные чаи. Однако нужно знать некоторые нюансы, чтобы готовить такие чаи правильно.

Горячий ароматный чай - это лучшее начало любого дня. Чай тонизирует, помогает организму проснуться и, в отличие от кофе, в умеренных количествах совершенно безопасен для людей, страдающих высоким артериальным давлением.

Однако даже такой казалось бы простой напиток, как чай, требует знания некоторых важных нюансов.

В чем лучше всего заваривать чай

Если вы не знаете, в чем лучше приготовить чай - используйте заварник. Для заваривания чая подходит глиняная, фарфоровая или фаянсовая посуда. Не стоит заваривать чай сразу в чашке и тем более не стоит использовать металлическую посуду. Такой напиток, безусловно, согреет вас в морозную погоду, но назвать настоящим чаем такое питье можно будет с трудом.

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Если говорить о том, в чем лучше заваривать травяной чай, то для такого напитка лучше всего использовать прозрачный заварник. Кроме того, что стекло не имеет примесей и никак не повлияет на вкус напитка, благодаря прозрачности вы сможете увидеть весь процесс раскрывания букета трав, которые входят в состав чая. А если учесть, что чай - это в первую очередь церемония, а уже потом - напиток, возможность увидеть процесс заваривания важна не менее, чем сам вкус.

Как вкусно и правильно заварить чай

Главное правило любого чая - горячий заварник. Обязательно сполосните заварник кипятком, перед тем, как будете заваривать чай.

Второй важный момент - температура воды. Зеленые чаи лучше заваривать водой, температура которой не превышает 90°C. Для черных чаев нужна вода, нагретая до 100°C, а вот белые чаи прекрасно завариваются водой, которая нагрета до 80°C.

Если вы хотите приготовить настоящий чай, никогда не используйте для заваривания воду, которая уже поддавалась кипячению.

Время заваривания у черных, зеленых и фруктовых чаев разное и зависит в первую очередь от состава чая и ваших вкусовых предпочтений.

Травяные чаи завариваются от 10 до 30 секунд, черные чаи - 3-4 минуты, фруктовые чаи - около 5 минут. Однако, это достаточно условно, так как у каждого сорта чая есть свое оптимальное время заваривания.

Как сделать чай в домашних условиях

Если вы не знаете, как сделать чай в домашних условиях - начните с самого простого: определитесь с составом. Для чая можно использовать сушеную или свежую мяту, милису, высушенный липовый цвет, плоды шиповника, сушеные или замороженные ягоды малины и вишни, сушеные или свежие цитрусовые, имбирь, корицу и мед.

Сочетание трав для чая - вопрос сугубо индивидуальный и зависит исключительно от вашего вкуса. Подбирая состав чая отталкивайтесь от того, какой привкус дает тот или иной ингредиент. Например, имбирь не слишком хорошо сочетается с вишней, но при этом прекрасно подходит для чаев с корицей и медом. Мята не слишком будет сочетаться с ромашкой, но в комплекте с лимоном и высушенной малиной удивит вас неповторимым ароматом.

Для чая лучше использовать те ингредиенты, которые помогут вашему организму проснуться. Бодрящие травы для чая - это валериана, мята, милиса, ромашка, крапива, тысячелистник, зверобой, пустырник.

Как заварить вкусный чай с фруктами

Для фруктового или ягодного чая можно использовать свежие, сушенные или замороженные фрукты и ягоды. Идеальный вариант - сушеные, так как именно такой напиток будет более ароматным. Если у вас нет сушеных фруктов и ягод, возьмите свежие и на 10-15 минут поместите в морозильную камеру. Такой напиток будет гораздо более ароматным, чем приготовленный из свежих ингредиентов.

Идеальное время заваривания фруктового или ягодного чая - 5-8 минут. Количество ягод, которые нужно использовать для заваривая будет зависеть от того, чай какой концентрации вы хотите получить и от ваших личных вкусовых предпочтений. Средние пропорции: 10 грамм ягод или фруктов на 500 мл. воды.

Учтите, что ни фруктовый, ни ягодный чай нельзя заваривать повторно. В отличие от травяных чаев, такие напитки можно заваривать только один раз.

Если вы не выпили напиток, а в остывшем виде он вам не нравится - не подогревайте чай, лучше заварите свежий. Подогревать фруктовые и ягодные чаи не рекомендуется, так как их вкус будет испорчен.

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