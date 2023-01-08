Как правильно передвигаться в гололед и не скользить - читайте на УНИАН.

С приходом зимы и наступлением холодов актуальным и злободневным становится вопрос, как правильно ходить по скользкой дороге, чтобы не упасть и не получить неприятные травмы. УНИАН расскажет, как безопасно ходить по льду на улице.

Как правильно ходить в гололед - важные правила

Зимой желательно избегать мест, где есть гололед. Но если вы попали на такую улицу, то нужно быть в курсе, как ходить по льду, чтобы не падать. Врачи-травматологи дают полезные советы на тему, как правильно передвигаться в гололед и при этом остаться целым и невредимым. Несколько важных правил ходьбы по льду:

Ноги нужно постоянно держать немного согнутыми, а колени сильно не напрягать. Обязательно надо наступать на всю подошву, а не перекатывать стопу с пяток на носки. Можно немного давить на лед задней частью стопы при каждом шаге, чтобы держаться лучше на поверхности.

Нельзя ходить быстро и высоко поднимать ноги: шаг должен быть максимально мелким. По льду можно даже потихоньку скользить там, где есть возможность.

Ни в коем случае при ходьбе по льду не держите руки в карманах, разведите их по сторонам, таким образом удерживая баланс вашего тела. При этом руки должны быть свободны, без сумок, кульков и прочего.

Голову и туловище желательно немного наклонить вперед, чтобы переместить тяжесть тела с пяток.

Передвигаясь в гололед, запрещено говорить по телефону и надевать наушники - необходимо быть внимательным и постоянно сохранять полную концентрацию.

Помните, что ни в коем случае на скользкой дороге нельзя падать на ягодицы, ладони вытянутых рук, локти и колени. Такие падения чреваты сложными переломами и тяжелыми травмами.

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Как правильно падать - советы травматологов

Если вы все-таки поскользнулись на льду, необходимо быстро присесть, чтобы упасть с меньшей высоты. Во время падения нужно правильно сгруппироваться: подогните колени, прижмите руки к бокам, а подбородок - как можно ближе к груди. Лучше всего попробовать упасть на бок.

В основном люди падают вперед, назад и на бок. Если вы падаете вперед, то не желательно приземляться на локти или выпрямленные руки, чтобы избежать серьезных травм. При падении назад, то есть на спину (это наиболее травмоопасный вариант), плечи и локти нужно направить вперед, выгнуть спину дугой, прижать подбородок к груди, чтобы не удариться затылком. Падая на бок, надо крепко прижать руки к телу, сжаться в комок, притянув ноги к туловищу, при этом напрягая мышцы.

Что сделать, чтобы не скользить на льду - лайфхаки

Ключевым фактором в решении проблемы, как не скользить в гололед, вполне очевидно является обувь, а точнее ее подготовленность к ходьбе по льду. Нельзя надевать обувь на каблуках и платформах - нужно выбирать ботинки на плоской подошве, желательно мягкой со смешанными протекторами. Есть несколько способов сделать обувь подходящей для зимних прогулок:

В обувной мастерской на подошву можно наклеить специальную нескользящую резиновую прокладку.

Самостоятельно приклеить на подошву пластырь или скотч, а потом ногой ступить в песок. Это поможет вам на несколько часов ходьбы.

Натереть старую стертую подошву наждачной бумагой или вкрутить в нее небольшие шурупы.

Можно приобрести специальные ледоступы, которые накладываются на обувь.

В крайнем случае можно натянуть на ботинки толстые матерчатые носки.

Все эти правила и рекомендации важно соблюдать, чтобы уберечь себя от тяжелых травм, ушибов и переломов в результате неудачных падений.

Ранее мы писали о том, как утеплить ноги, посоветовав несколько лайфхаков. Детально рассказали, как утеплить обувь зимой, что лучше надеть в холодную погоду и как согреться, если ноги все-таки замерзли.

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