Как пользоваться капсулами для стирки, куда их правильно класть в машинку и что делать, если капсула не "сработала".

Капсулы для стирки - очень удобны и хорошо отстирывают вещи. Но случается, что капсула не справляется с обычными загрязнениями, оставляет на одежде следы или же вовсе не растворяется. В чем может быть причина и как использовать капсулы для стирки правильно - читайте в материале УНИАН.

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Капсулы для стирки - чем они хороши

Капсулы для стирки - это моющее средство в мини-контейнерах. И у них довольно много преимуществ перед стиральным порошком:

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они справляются даже с самыми трудными пятнами;

одна подушечка рассчитана на одну стирку - это очень удобно;

могут быть эффективны при низкой температуре;

кондиционер в составе капсулы позволяет бережно отстирывать даже самую деликатную ткань.

Кроме всего, капсулы для стирки гипоаллергенны и безопасны.

Капсулы для стирки - какие лучше

Кроме моющего средства, в состав капсулы может входить кондиционер, средство для выведения пятен и отбеливающее и т. д. Какие капсулы лучше, зависит о того, какой результат вы хотите получить. Обычно на коробках с капсулами указывают 2-в-1 или 3-в-1. Капсулы 2-в-1 содержат в своем составе моющие и удаляющие пятна средства, капсулы 3-в-1 - кроме первых двух, в них есть еще и кондиционер.

Почему капсулы для стирки не растворяются

Случается и так, что после стирки "подушечка" остается практически целой. Это может происходить по трем причинам:

слишком большое количество вещей в барабане - если в нем нет места, то у капсулы нет шансов раствориться;

капсулы нет шансов раствориться; низкая температура стирки - например, 30С капсула может не "сработать";

короткий цикл стирки - капсула просто не успевает раствориться в процессе.

В таком случае можно либо перестирать вещи или просто прополоскать их.

Как использовать капсулы для стирки - 5 основных правил

Чтобы стирка с капсулами прошла на "ура", советуем придерживаться нескольких правил:

используйте правильную температуру при стирке - обычно она должна быть не ниже 30С; есть капсулы, которые "работают" и в холодной воде, обычно это указывают на упаковке;

капсулы для стирки следует класть прямо в барабан - если положить в отсек для стирки, то внешняя пленка не растворится и капсула не отстирает вещи;

капсулу нужно класть ближе к задней стенке пустого барабана, а после загружать вещи;

нельзя перегружать стиральную машину - между верхней частью барабана и бельем должно оставаться примерно 10 сантиметров пространства;

нельзя разрывать оболочку капсул и брать их мокрыми руками - верхняя пленка начнет разрушаться.

Не стоит использовать капсулы вместе с мылом, порошком, пятновыводителем и т. д., а также для замачивания белья.

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