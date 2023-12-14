Некоторые украинцы могут не платить за отправку посылок по Новой Почте.

Компания Новая Почта дает возможность бесплатной отправки посылок при наличии промокода. Согласно их заявлению, воспользоваться услугой могут только люди, которые передают те или иные вещи военным. УНИАН выяснил, как получить промокод Новая Почта - бесплатная доставка 2023.

Как оформить промокод Новая Почта на бесплатную доставку

Для того чтобы получить заветный промокод Новая Почта - бесплатная доставка военным - нужно:

заполнить форму на сайте Новой Почты;

указать номер подразделения, для которого формируется посылка;

ожидать поступления промокода.

Как правило, заявка обрабатывается в течение 2-х рабочих дней - в этот же срок вы получите свой промокод. Важно, что подобную схему можно реализовывать не чаще одного раза в неделю.

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При этом стоит учитывать, что для физических лиц промокод дается на посылки суммарным весом не более 1000 кг, а для юридических лиц - не более 5000 кг.

Новая Почта отправляет вам промокод, а посылку оплачивает самостоятельно. Услугой может воспользоваться любой гражданин Украины, если выполнит условия акции.

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