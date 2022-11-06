Как отполировать искусственный мех или натуральный без химчистки - узнайте в материале УНИАН.

Те люди, у которых зимние и осенние вещи сделаны из меха, часто интересуются, как почистить меховой воротник самостоятельно, чтобы не тратиться на химчистку. УНИАН нашел лучшее средство для чистки меха - искусственного или натурального - в домашних условиях.

Ранее мы говорили о том, как стирать пуховик на синтепоне в машинке или руками.

Как освежить старый мех и чего делать нельзя

Прежде всего, вы должны точно определить, что мех нуждается в чистке. Для этого внимательно осмотрите изделие - пятна и желтизну вы увидите сразу, а вот другие загрязнения получится найти с помощью фена.

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Включите устройство и направьте струю воздуха на мех - ворсинки чистого материала будут разлетаться и легко возвращаться на место, а вот грязные либо примут новую форму, либо вообще не изменят положения.

Если вы поняли, что меховое изделие или куртку с меховым воротником нужно почистить, заранее учтите то, чего делать нельзя:

стирать в машинке или вручную - кожа, на которой держится мех, потрескается;

сушить мех феном, на батарее или обогревателе - только на открытом пространстве;

гладить утюгом - есть риск деформировать ворс.

Также воздержитесь от того, чтобы чистить мех агрессивными моющими или, тем более, отбеливателями.

Чем в домашних условиях почистить мех от пыли

Если вещь долго лежала в шкафу, на ней точно образовался слой пыли. Именно поэтому перед ноской важно ее освежить. Для этого достаньте шубу или куртку, расстелите на полу хлопчатобумажную ткань и намочите ее водой. Расстелите одежду на ткани и выбейте мухобойкой сначала с одной, потом с другой стороны. Если при этом вы видите, что мех спутался и свалялся, намочите его теплой водой из пульверизатора, расчешите и дайте высохнуть на плечиках. При наличии отпаривателя можете воспользоваться им - это еще эффективнее.

Придать меху блеск получится с помощью простого раствора. Растворите лимонный сок или уксус в воде в пропорции 1:1, смочите в жидкости губку и протрите ею мех. Мочить ворс не нужно - только протереть, поэтому губку важно тщательно отжимать. Оставьте изделие сушиться на плечиках, а затем расчешите его щеткой.

Чем и как почистить мех от желтизны - лайфхаки

Владельцы одежды со светлым мехом знают, что со временем он начинает желтеть, но и это недоразумение можно исправить несколькими способами:

1 ст.л соли и 0.5 ст.л нашатыря развести в теплой воде, намочить в растворе тряпку, протереть мех, высушить и расчесать;

1 ст.л перекиси растворить в теплой воде, нанести на одежду, дать высохнуть, расчесать;

1 ст.л шампуня для котов или собак растворить в теплой воде до пены, намочить губку, нанести пену, оставить на 5 минут, затем смыть, высушить и расчесать.

Помните, что изделия с коротким ворсом можно протирать и против шерсти и по ней, а вот на длинный мех моющие средства наносятся по его росту. После сушки мех можно вручную взъерошить.

Чем и как почистить меховой воротник в зависимости от цвет

Белый мех можно почистить с помощью талька, крахмала или манки. Возьмите любое из перечисленных средств, насыпьте на загрязненный участок, мягкой щеткой распределите чистящее по ворсу. Встряхните одежду, чтобы убрать остатки выбранного вами средства. Делать так нужно несколько раз, пока тальк, крахмал или манка не перестанут темнеть. Темный мех чистится таким же образом, как и белый, но применяются другие абсорбенты - ржаные отруби, опилки или песок.

Полезный лайфхак: перед чисткой вышеуказанные средства можно нагреть - тогда результат будет еще лучше. Учитывайте, что трясти одежду нужно тщательно, иначе частички средства останутся в ворсе и станут пищей для моли.

Какое средство для чистки меха от пятен самое эффективное

Пятна на меховых изделиях или воротниках появляются по разным причинам, но это не значит, что можно их игнорировать. Наиболее действенным очистителем считается бензин, смешанный со стиральным порошком или крахмалом - консистенция в итоге должна напоминать сметану. Нанесите полученный раствор на пятно, оставьте на 2-3 минуты. Затем вытрите пятно губкой, смоченной в воде, просушите изделие и расчешите мех.

Подсказка: светлый мех от бензина пожелтеет, в этом случае лучше использовать ацетон или спирт, смешивая его с крахмалом или пищевой содой.

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