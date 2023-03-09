Экран телевизора - сложная и нежная штука, которую можно легко повредить большинством чистящих средств, к которым мы привыкли.

Рано или поздно после покупки техники у всех владельцев возникает вопрос, чем вытереть экран телевизора, чтобы он снова стал чистым. Ведь на нем, хотим мы того или нет, скапливается пыль, появляются отпечатки пальцев, да и случайные пятна от еды или напитков.

Везти телевизор в сервис в таком случае в голову никому естественно не придет, да и не за чем, поэтому придется протирать экран телевизора в домашних условиях. Тут ничего сложного, главное - делать это правильно, чтобы не поцарапать экран или того хуже - не сломать технику.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, как правильно вытирать пыль, чтобы она не садилась.

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Как помыть экран телевизора - главные правила

Перед тем, как протереть экран телевизора в домашних условиях, следует помнить о базовых правилах:

Первое и главное - отключите телевизор из розетки, чтобы вас не ударило током. И не включайте, пока экран не будет полностью сухим.

Также при чистке не надо сильно давить на экран, - если перестараться, можно запросто повредить техническую "начинку" телевизора, и тогда точно придется ехать в сервис, либо в магазин за новым "телеком".

Использовать нужно только мягкую ткань, без каких-либо щеток и абразивов. Стыки корпуса и экрана можно протереть ватным тампоном.

Также не наносите жидкость непосредственно на экран. Увлажните ею салфетку или тряпочку и затем протирайте.

Чем вытирать экран телевизора - лучшие средства

Самый простой и верный способ протереть экран телевизора - купить специальные салфетки. Их можно найти как в магазинах бытовой техники, так и во многих супермаркетах, в том числе строительных, либо заказать через интернет. Стоят такие салфетки для мониторов приблизительно от 80 до 150 гривень за коробку из 100 штук в зависимости от бренда и продавца.

Помимо салфеток, существуют другие виды чистящих средств, например, специальные жидкости и пенки. Их наносят на мягкую салфетку (или тряпочку) из микрофибры, и протирают экран. Такие средства часто можно купить уже в наборе, в который входит все необходимое.

Убрать следы от пальцев на экране телевизора можно, протерев его слегка влажной микрофиброй, смоченной в воде. Но лучше использовать дистиллированную воду, поскольку обычная может оставлять разводы. При этом, учитывайте, что многие производители вообще не рекомендуют использовать что-либо влажное.

Помните, что любое средство, которое вы хотите использовать, чтобы протирать экран телевизора, должно быть предназначено именно для этой цели и содержать соответствующее обозначение на упаковке.

Чем нельзя протирать экран телевизора

Мониторы нельзя вытирать спиртосодержащими средствами. Не используйте средства для мытья окон и посуды, ацетон и порошкообразные вещества, даже соду.

Не стоит протирать экран телевизора туалетной бумагой, бумажными полотенцами и салфетками. Старыми газетами тоже нельзя. Также не пользуйтесь обычными влажными салфетками - даже они слишком жесткие.

Откажитесь от протирания экрана раствором уксуса и другими подручными самодельными средствами. Не надо также брать средства для ухода за автомобилем.

Помните, что экран вашего телевизора - сложная и нежная штука, которую можно легко повредить большинством чистящих средств, к которым вы привыкли при уборке других поверхностей.

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