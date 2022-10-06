Для того, чтобы качественно убрать всю квартиру, нужно много разных моющих средств - а это немалые деньги. Наши бабушки издавна пользовались народными методами, которые не менее эффективны, чем бытовая химия. УНИАН расскажет, как самому сделать чистящее средство из привычных продуктов.
Ранее мы говорили о том, как помыть посуду без моющего средства.
Как сделать чистящий раствор своими руками - инструкция
Существует несколько моющих средств, которые можно легко приготовить дома. С помощью таких растворов у вас получится отмыть всю квартиру, потратив на это сущие копейки. Запоминайте рецепты, чтобы больше не пользоваться "химией" из магазина.
Универсальное моющее средство своими руками:
- белый уксус;
- вода;
- цедра лимона;
- веточка розмарина.
Смешать воду и белый уксус в пропорции 1:1, перелить в пульверизатор, добавить остальные ингредиенты и дать настояться неделю. Таким раствором можно мыть любые поверхности, освежать мусорное ведро, протирать стены и делать многие другие вещи по дому.
Спрей для кухни своими руками:
- сода - 4 ст.л;
- теплая вода - 800 мл.
Смешать ингредиенты между собой и перелить раствор в пульверизатор. Содовым моющим получится отмыть холодильник, поверхности на кухне, слив в раковине или ванной. Сода не только хорошо справляется с любыми загрязнениями, но и устраняет неприятные запахи.
Чистящее средство своими руками с уксусом:
- вода - 2 стакана;
- яблочный или белый уксус - 0.5 стакана;
- протирочный спирт - 1\4 стакана;
- эфирное масло апельсина.
Все ингредиенты смешать и перелить в пульверизатор. Обрабатывать окна, стекла и зеркала, распылив средство на бумажное полотенце. Затем им протереть поверхности, нуждающиеся в уборке. Главное - не использовать раствор в жаркий солнечный день, иначе он быстро засохнет и оставит разводы.