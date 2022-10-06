Как сделать универсальное чистящее средство для кухни и чем отмыть окна почти бесплатно - узнайте в материале УНИАН.

Для того, чтобы качественно убрать всю квартиру, нужно много разных моющих средств - а это немалые деньги. Наши бабушки издавна пользовались народными методами, которые не менее эффективны, чем бытовая химия. УНИАН расскажет, как самому сделать чистящее средство из привычных продуктов.

Ранее мы говорили о том, как помыть посуду без моющего средства.

Как сделать чистящий раствор своими руками - инструкция

Существует несколько моющих средств, которые можно легко приготовить дома. С помощью таких растворов у вас получится отмыть всю квартиру, потратив на это сущие копейки. Запоминайте рецепты, чтобы больше не пользоваться "химией" из магазина.

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Универсальное моющее средство своими руками:

белый уксус;

вода;

цедра лимона;

веточка розмарина.

Смешать воду и белый уксус в пропорции 1:1, перелить в пульверизатор, добавить остальные ингредиенты и дать настояться неделю. Таким раствором можно мыть любые поверхности, освежать мусорное ведро, протирать стены и делать многие другие вещи по дому.

Спрей для кухни своими руками:

сода - 4 ст.л;

теплая вода - 800 мл.

Смешать ингредиенты между собой и перелить раствор в пульверизатор. Содовым моющим получится отмыть холодильник, поверхности на кухне, слив в раковине или ванной. Сода не только хорошо справляется с любыми загрязнениями, но и устраняет неприятные запахи.

Чистящее средство своими руками с уксусом:

вода - 2 стакана;

яблочный или белый уксус - 0.5 стакана;

протирочный спирт - 1\4 стакана;

эфирное масло апельсина.

Все ингредиенты смешать и перелить в пульверизатор. Обрабатывать окна, стекла и зеркала, распылив средство на бумажное полотенце. Затем им протереть поверхности, нуждающиеся в уборке. Главное - не использовать раствор в жаркий солнечный день, иначе он быстро засохнет и оставит разводы.

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