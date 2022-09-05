Как отмыть стеклянные крышки от сковород и кастрюль, чтобы они были чистыми и прозрачными - читайте на УНИАН.

Чтобы стеклянные крышки от кастрюль и сковородок не накапливали гарь и жирный налет, их нужно мыть после каждого использования. Но если грязь уже накопилась на сковороде, убрать её можно с помощью подручных средств.

Чистку крышек проводят в два этапа: сначала замачивают в жирорастворимой смеси, а затем протирают крышку жесткой губкой или старой зубной щеткой.

Как отмыть стеклянные крышки хозяйственным мылом и содой

Сода и хозяйственное мыло содержат много щелочи, которая хорошо разъедает жир. Сначала выложите крышки в большую кастрюлю или железный таз, залейте водой. Поставьте на огонь. Добавьте в воду 5 столовых ложек соды, 1 ложку тертого мыла и 3 ложки уксуса. Кипятите 15 минут. Затем протрите крышку железной губкой.

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Как отмыть крышку от сковороды средством для мытья посуды

Опытные хозяйки отмывают гарь и жир с крышек с помощью средства для мытья посуды, кипятка и кальцинированной соды (её можно заменить пищевой). Для этого подготовьте большую емкость, куда поместятся крышки. Всыпьте в кипяток 5 столовых ложек соды и влейте 100 г средства для мытья посуды. В эту смесь выложите крышки на 1 час. После этого остатки жира можно легко удалить железной губкой.

Как очистить стеклянную кастрюлю с помощью перекиси водорода

Залейте крышку с одной стороны перекисью водорода и оставьте на 10 минут. Затем переверните на другую сторону и снова залейте перекисью. Труднодоступные места протрите ватой, смоченной в перекиси. Затем протрите стеклянную крышку губкой и промойте под проточной водой.

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