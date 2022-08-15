Чем можно отмыть руки от ежевики и других летних ягод - узнайте в материале УНИАН.

Летом украинцы покупают и выращивают большое количество ягод - полезных и вкусных даров природы, необходимых нашему организму. Но у этих плодов есть обратная сторона медали - как правило, все они сильно красят руки, а отмыть их потом непросто.

УНИАН расскажет, что делать, если черешня красится или на руках остаются пятна от любимых ягод.

Ранее мы говорили о том, как отмыть руки от въевшейся грязи после огорода.

Полезный совет: помните о том, что избавиться от ягодных чернил можно только с помощью кислоты, а вот щелочь (например, хозяйственное мыло) наоборот сильнее "запечатает" краситель в кожу.

Как отмыть руки от черной смородины лимоном и лимонной кислотой

Для того, чтобы вернуть рукам и ногтям приятный оттенок и чистоту, можно использовать лимон. Нужно разрезать фрукт на две половинки и выдавить немного сока в отдельную емкость. Затем в этой жидкости смочить ватный диск и потереть им кожу. Альтернативный вариант - не выдавливая сок, потереть руки долькой цитрусового.

Лимонная кислота - тоже действенное средство, которое поможет в борьбе с ягодными чернилами. Налейте в миску воды, высыпьте немного кислоты и помешайте. Как только кристаллы растворятся, опустите руки в такую ванночку и подержите 10-15 минут, а затем ополосните под проточной водой. Такой раствор поможет удалить загрязнения даже из-под ногтей. В качестве альтернативы вы можете использовать моющее средство вместо воды, тогда эффект будет сильнее.

Как отмыть руки от голубики уксусом

Уксус - продукт, который найдется в каждом доме, особенно сейчас, когда вовсю идет сезон консервации. Приготовьте раствор - в 1 л теплой воды растворите 3-4 ст.л уксуса и перемешайте. Затем опустите руки в ванночку на 10 минут, после - вымойте обычной водой.

Такой метод окажется действенным, если вы испачкали руки несильно, но для более серьезных загрязнений подойдет только неразбавленный уксус. Смочите в нем ватный диск и протрите ладони.

Чем отмыть руки от ежевики другими ягодами

Наши бабушки "вышибали клин клином", используя подручные средства. Для того, чтобы избавиться от следов одних ягод, можно взять другие, например, красную смородину. Вам нужно сорвать гроздь ягод и растолочь ее так, чтобы выделился сок. Полученной массой тщательно натрите руки и смойте теплой водой.

Того же эффекта, кстати, можно добиться и с помощью вишни, а принцип действия идентичен - взять некоторое количество ягод, растолочь их и натереть соком руки. Нюанс в том, что если вишни много, то она красит руки, а если мало - очищает их.

Как очистить руки от ягод травами

Еще один способ - найти на участке сорняки и натереть руки ими. При этом, важно брать не какие угодно растения, а именно те, в которых присутствует высокое содержание кислот. К таким сорнякам относятся мокрица и кислица - их нужно просто сорвать с земли и потереть в руках, а затем вымыть ладони водой. В случае, если вы не знаете, как выглядят эти растения или не хотите их искать, можно сорвать несколько стеблей картофельной ботвы или щавеля - они тоже прекрасно очищают кожу.

Как отмыть руки от вишни порошком

Ручная стирка - наиболее трудоемкий, но и наиболее эффективный метод избавления от ягодных пятен. Таким образом у вас получится "убить двух зайцев" сразу - и вещи постирать, и руки очистить. Так что, если вам нужно отмыть ладони и ногти от природного красителя - просто сложите грязные вещи в таз, насыпьте порошка, налейте воды и устройте стирку.

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