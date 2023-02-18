Стеклянная посуда для запекания популярна, так как придает особый приятный вкус блюдам и, при подаче, выглядит эффектно.

В последнее время многие хозяйки пользуются именно стеклянной посудой для запекания рыбы, мяса или овощей. Без использования рукава для запекания или фольги, блюда, приготовленные в посуде из стекла получаются сочными и нежными. УНИАН расскажет, как очистить стеклянный противень от нагара или любую другую форму для запекания.

Ранее мы говорили о том, чем мыть стеклянную посуду - тарелки, стаканы и чашки.

Как очистить старую стеклянную посуду - метод с замачиванием

Если вы хотите привести в порядок формы для запекания или противни, которые достаточно давно покрылись жиром, нагаром и налетом, лучше всего их замочить. Оптимальный раствор - большое количество горячей воды и пара капель моющего средства. Оставьте стеклянную посуду в этой смеси, а через 30 минут попробуйте потереть деревянной лопаткой. Если грязь отходит - продолжайте ее снимать, используя плотные губки. Если нет - поменяйте раствор, но вместо моющего насыпьте соду. Оставьте еще на 30 минут, затем повторите манипуляции с губкой.

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Полезный лайфхак: если вы не знаете, как сделать, чтобы стеклянная посуда блестела, во время мытья насыпьте на губку немного столовой соли. Она не поцарапает поверхность посуды, но точно отмоет всю грязь, плюс - придаст блеска кухонной утвари.

Как очистить стеклянную посуду от желтизны и нагара - бабушкины способы

Опытные хозяюшки говорят, что есть целых четыре варианта, как очистить пригоревшую стеклянную кастрюлю или форму для выпечки, на которой образовался слой засохшего жира. Вы можете использовать:

Лимонную кислоту - взять большую емкость, высыпать в нее 100 гр лимонной кислоты и налить кипятка. Погрузить в раствор стеклянную посуду, обернуть емкость пленкой. Оставить на сутки, по истечении этого времени достать кастрюлю и вымыть ее губкой с моющим средством.

- взять большую емкость, высыпать в нее 100 гр лимонной кислоты и налить кипятка. Погрузить в раствор стеклянную посуду, обернуть емкость пленкой. Оставить на сутки, по истечении этого времени достать кастрюлю и вымыть ее губкой с моющим средством. Соду - смешать с моющим средством в равных пропорциях, натереть этой "кашкой" посуду, оставить на 20 минут. После этого убрать остатки грязи губкой и ополоснуть форму или кастрюлю теплой водой.

- смешать с моющим средством в равных пропорциях, натереть этой "кашкой" посуду, оставить на 20 минут. После этого убрать остатки грязи губкой и ополоснуть форму или кастрюлю теплой водой. Уксус - смешать 1 ст.л уксуса с 1 ст.л кукурузного крахмала, нанести средство на проблемные участки стеклянной посуды. Оставить на 10 минут, затем потереть жесткой губкой и вымыть теплой водой.

Если вышеуказанные методы не помогли, и вы не поняли, как очистить стеклянную посуду в домашних условиях легко и быстро, возьмите зубную пасту. Точечно ее нужно нанести на участки с жиром и гарью, оставить на 15 минут. Потом тщательно потереть губкой, смоченной в соде и теплой воде. Благодаря этому варианту вы узнаете, как отмыть стеклянную форму для запекания, кастрюлю, противень или другую кухонную утварь.

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