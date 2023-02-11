Посуда - это то, что всегда под рукой, на видном месте и должно быть чистым. А чистая до блеска посуда - мечта каждой хозяйки. УНИАН расскажет, чем отмыть посуду от налета и сделать ее идеально чистой.
- Как очистить посуду от желтого налета - рекомендации
- Как отмыть посуду от налета - инструкции
- Как отмыть въевшуюся грязь с посуды - эффективный способ
- Как отмыть белую посуду от налета - простой лайфхак
Ранее УНИАН делился способами, как почистить чайник от накипи.
Как очистить посуду от желтого налета -рекомендации
Можно воспользоваться моющими химсредствами, купленными в магазине. Плюс их в том, что не придется долго и усердно оттирать тарелки и чашки от желтых пятен и налета. Но этот способ не экологичный и после такой мойки тарелки нужно хорошо споласкивать водой несколько раз.
Для одного из таких способов нужны сухой отбеливатель и стиральный порошок. Процедура следующая:
- смешать составляющие в равных пропорциях;
- смесь растворить в емкости с горячей водой;
- поставить в воду посуду и выдержать три часа;
- хорошо вымыть и ополоснуть.
А можно воспользоваться народными способами и теми средствами, которые всегда под рукой. Они, как правило, экологичные, дешевле, но для их использования нужно приложить усилия.
Как отмыть посуду от налета - инструкции
Первое из средств для это - сода. Приведенный способ, помогающий отмыть стеклянную посуду от налета, требует замачивания. В большую кастрюлю сложить посуду, приготовить раствор из расчета три столовые ложки на литр горячей воды и вылить в емкость. Оставить на час, а потом помыть посуду под краном.
Также стеклянную посуду от налета можно очистить лимонной кислотой. Ее нужно растереть по посуде, а через 20 минут смыть и ополоснуть. Важно: для мытья стекла лучше использовать теплую воду, а не горячую, в противном случае тарелки, чашки и стаканы быстро потускнеют.
Также можно замочить посуду от налета в растворе из нескольких ложек горчицы и воды. Для этого нужно сложить кухонную утварь в глубокую емкость и залить ее этой смесью. Спустя час хорошенько помыть.
Как отмыть въевшуюся грязь с посуды - эффективный способ
Для особо грязной посуды подойдет такой способ: смешать один к одному соду и перекись водорода. Губкой распределить смесь по поверхности тарелок, чашек или стаканов, а потом хорошо промыть водой. Этот способ удовлетворит ожидания даже самых требовательных хозяек.
Как отмыть белую посуду от налета - простой лайфхак
Белая посуда требует особого внимания к себе, поскольку все пятна на ней очень видны. Чтобы от них избавиться, посыпьте следы налета лимонной кислотой и оставьте на полчаса. Потом потрите пятна губкой и помойте как обычно.