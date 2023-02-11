Идеально чистая посуда - мечта любой хозяйки, поскольку это говорит не только о ее чистоплотности, но и о заботе о здоровье домочадцев.

Посуда - это то, что всегда под рукой, на видном месте и должно быть чистым. А чистая до блеска посуда - мечта каждой хозяйки. УНИАН расскажет, чем отмыть посуду от налета и сделать ее идеально чистой.

Ранее УНИАН делился способами, как почистить чайник от накипи.

Как очистить посуду от желтого налета -рекомендации

Можно воспользоваться моющими химсредствами, купленными в магазине. Плюс их в том, что не придется долго и усердно оттирать тарелки и чашки от желтых пятен и налета. Но этот способ не экологичный и после такой мойки тарелки нужно хорошо споласкивать водой несколько раз.

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Для одного из таких способов нужны сухой отбеливатель и стиральный порошок. Процедура следующая:

смешать составляющие в равных пропорциях;

смесь растворить в емкости с горячей водой;

поставить в воду посуду и выдержать три часа;

хорошо вымыть и ополоснуть.

А можно воспользоваться народными способами и теми средствами, которые всегда под рукой. Они, как правило, экологичные, дешевле, но для их использования нужно приложить усилия.

Как отмыть посуду от налета - инструкции

Первое из средств для это - сода. Приведенный способ, помогающий отмыть стеклянную посуду от налета, требует замачивания. В большую кастрюлю сложить посуду, приготовить раствор из расчета три столовые ложки на литр горячей воды и вылить в емкость. Оставить на час, а потом помыть посуду под краном.

Также стеклянную посуду от налета можно очистить лимонной кислотой. Ее нужно растереть по посуде, а через 20 минут смыть и ополоснуть. Важно: для мытья стекла лучше использовать теплую воду, а не горячую, в противном случае тарелки, чашки и стаканы быстро потускнеют.

Также можно замочить посуду от налета в растворе из нескольких ложек горчицы и воды. Для этого нужно сложить кухонную утварь в глубокую емкость и залить ее этой смесью. Спустя час хорошенько помыть.

Как отмыть въевшуюся грязь с посуды - эффективный способ

Для особо грязной посуды подойдет такой способ: смешать один к одному соду и перекись водорода. Губкой распределить смесь по поверхности тарелок, чашек или стаканов, а потом хорошо промыть водой. Этот способ удовлетворит ожидания даже самых требовательных хозяек.

Как отмыть белую посуду от налета - простой лайфхак

Белая посуда требует особого внимания к себе, поскольку все пятна на ней очень видны. Чтобы от них избавиться, посыпьте следы налета лимонной кислотой и оставьте на полчаса. Потом потрите пятна губкой и помойте как обычно.

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