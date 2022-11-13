УНИАН разбирался, для чего нужно отбивать мясо и как это сделать без брызг.

Каждой хозяйке приходилось сталкиваться с тем, что нужно отбить мясо. Этот процесс мало кто любит, ведь остаются брызги, а иногда и кусочки мяса по всей кухне. В результате после приготовления блюда приходится еще и проводить уборку кухни.

УНИАН разбирался, для чего нужно отбивать мясо и как это сделать без брызг.

Для чего нужно отбивать мясо

Процесс отбивания мяса помогает размягчить его волокна, благодаря чему оно остается мягким после приготовления. Кроме того, отбивание позволяет увеличить его площадь.

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При этом не все мясо требует такой подготовки. Курицу и говядину не принято отбивать, если это не требуется по рецепту, например, для рулета. В то же время свинину отбивать обязательно, независимо от блюда. Дело в том, что свинина сама по себе жестче, чем говядина или курица.

Как отбить мясо без брызг

Всем знакома ситуация, когда, отбив мясо, к примеру, для отбивных, приходится убирать кухню, потому что она заляпана мясом. Во избежание такой неприятности есть пара секретов.

Во-первых, чтобы мясо не брызгалось и его было удобно резать его можно положить в морозилку на несколько минут.

Во-вторых, можно использовать пищевую пленку. Если завернуть мясо в пленку перед тем, как его отбить, то весь сок останется внутри, а не разлетится по всей кухне. Да и молоток будет проще мыть.

Как можно отбить мясо без молотка

Чтобы отбить мясо, необязательно иметь на кухне специальный молоток. Для этих целей подойдет любой плотный, твердый и крепкий предмет. Лучше использовать кухонную утварь из металла или дерева, например, скалку, тяжелый и толстый нож, толкушку для картошки и даже можно использовать руки.

Как отбить мясо бутылкой

Для отбивки мяса можно использовать бутылку из крепкого стекла, например, для шампанского или вина. Перед тем, как отбивать мясо, бутылку стоит завернуть в полотенце. Таким образом, в случае, если вы переусердствуете и стекло не выдержит, то его не придется выбирать из блюда или собирать по всей кухне. К тому же такая хитрость убережет вас от ранения стеклом.

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