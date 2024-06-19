При выборе метода для отбеливания занавесок важно знать, из какой ткани они сделаны.

Занавески - одна из тех вещей в доме, которая в один момент сияет чистотой, а в следующий уже нуждается в стирке. И здесь многие хозяйки сталкиваются с дилеммой - отдать их в химчистку или все же постараться отбелить тюль самостоятельно. Все дело в том, что стирка занавесок требует особого подхода. УНИАН расскажет, как отбелить тюль от желтизны в домашних условиях, в зависимости от типа ткани.

Как отбелить тюль - обратите внимание на ткань

Перед тем, как выяснять, чем отбелить тюль, давайте поговорим о типах ткани. Это важный аспект, который обязательно стоит учесть перед стиркой, чтобы она не закончилось поиском новых занавесок.

Лен - стираем при температуре до 40°C. Занавески из льна мы не отжимаем и не сушим под прямыми солнечными лучами.

- стираем при температуре до 40°C. Занавески из льна мы не отжимаем и не сушим под прямыми солнечными лучами. Нейлон - ставим температуру на 45-50°C. Изделия из него можно стирать в машинке, но нельзя при этом использовать отбеливатели с хлором.

- ставим температуру на 45-50°C. Изделия из него можно стирать в машинке, но нельзя при этом использовать отбеливатели с хлором. Шифон - до 30°C. Занавески из этой ткани стирать стоит вручную.

- до 30°C. Занавески из этой ткани стирать стоит вручную. Органза - оптимальная температура составляет 30°C. Эта ткань не переносит агрессивные средства для стирки.

Есть много способов, как отбелить тюль от желтизны и серости, но они подходят не для каждого типа ткани. Помните об этих маленьких, но важных нюансах, чтобы не повредить изделие.

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Как отбелить тюль в машинке-автомат

Как мы уже выяснили, отправлять в машинку можно не все занавески. В частности, шифоновые тюли стираем только вручную. Кроме того, не стоит использовать средства с высокой концентрацией хлора - они вызывают появление налета на барабане, что в перспективе чревато дорогостоящим ремонтом.

Так как сделать, чтобы тюль была белоснежной, используя машинку-автомат? Лучше всего в этом случае использовать специальные отбеливающие капсулы - они не так агрессивны, как порошок, и содержат кондиционер.

Если таких капсул под рукой нет, а постирать тюли надо, на помощь придет обычный нашатырный спирт. В лоток для средства для стирки влейте полстакана геля и добавьте 8 капель нашатыря. Выберите деликатный режим стирки и установите минимально допустимое количество оборотов.

Как отбелить тюль содой и солью - проверенный народный метод

В борьбе с желтизной и серостью занавесок на помощь придет метод, которым пользовались еще наши бабушки - с использованием соды и соли. Он подойдет для изделий из капрона, органзы и шифона.

Рассказываем, как отбелить тюль с помощью соли и соды. Подготовьте 10 литров теплой воды, всыпьте по 1 столовой ложке соды и соли и размешайте до полного растворения. Выдержите занавески в этом растворе около 4 часов. Если есть сильные загрязнения, после замачивания на них рекомендуется нанести кашицу из соды и оставить на полчаса.

После этого прополощите изделие в чистой воде и отправьте сушиться. Важный момент: не отжимайте ткань, лучше дать воде стечь.

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