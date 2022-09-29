Полезные советы от УНИАН, как избавиться от засохшего клея на одежде и спасти любимую вещь.

Суперклей имеет свойство быстро затвердевать, а в случае попадания на ткани - еще и крошиться, повреждая нити. В результате на одежде образуется дырка. Чтобы избавиться от засохшего клея, воспользуйтесь простыми советами.

Чем можно вывести супер клей

Вывести пятно от клея можно с помощью ацетона либо же жидкости для снятия лака (приложить ватный диск с жидкостью на 2-5 секунд). Для этого необходимо протереть место, где пролился клей. После - вытереть бумажным полотенцем. Ткань прополоскать мылом и водой.

В то же время скребками протирать запятнанную ткань не советуют, так как это может еще больше ее повредить.

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Удалить пятна от клея момент можно также с помощью уайт-спирита, керосина, или даже укуса, растворенного в воде.

Перед использованием этого метода рекомендуют проверить реакцию ткани на ацетон: смочить незаметное место на одежде, если на ткани не появились разводы, можно смело приступать к очистке от белых пятен суперклея.

Если перед вами стоит вопрос, чем можно вывести супер клей с деликатных тканей, используйте раствор лимонной кислоты и воды (1:10).

Тампоны, смоченные в растворителе или бензине, можно использовать для предварительной очистки загрязненного места на одежде. Так легче и убрать пятна от суперклея с мебели.

Морозильник, ютюг, фен

Удивлены? Чтобы убрать засохший суперклей с одежды, ткань следует положить в морозильник минимум на час. В течение этого времени клей, проникнувший в волокна, становится хрупким (удаляется пилочкой для ногтей, пинцетом т. д.).

Конечно, существует и другой способ - например, попробовать нагреть пятно утюгом или феном. Как только клей станет мягким - его можно удалить с помощью тупой стороной ножа, пластиковой карты или куска тонкого картона.

Димексин

Димексин можно купить в любой аптеке. Чтобы убрать секундный клей с одежды, два пропитанных Димексином тампона оставляют по обе стороны пятна на 10-15 минут. Безвредно для тонких и деликатных видов ткани.

Антиклей

Это самый удобный метод удаления белых пятен от суперклея. Наносится на пятно на 5 минут. Чтобы убрать клей, воспользуйтесь подходящим металлическим предметом. Средство также хорошо против следов от наклеек на одежде и этикеток.

Обычная вода

Чтобы вывести клей с синтетической одежды, достаточно аккуратно ее прополоскать в разогретой воде. Оставить вещь в кипятке запятнанням местом вниз. После размягчения - разложить на ровном месть. Перед тем, как убирать клей, советуют простирать ткань в мыльном растворе.

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