Средство от мошек не обязательно должно плохо пахнуть - можно обойтись более приятными методами.

Мелкие мошки в доме могут появиться когда угодно, но летом, конечно, чаще. Как правило, таких насекомых привлекают комнатные цветы и продукты, заботливо оставленные вами на солнце. УНИАН расскажет, как избавиться от кошек на кухне и в других помещениях дома.

Что лучше всего помогает от мошек - интересное средство

Опытные хозяйки делятся лайфхаком, как избавиться от мошек в квартире и о себе, любимой, не забыть. Вам нужно взять пластиковый стаканчик, налить в него 2 ст.л полусладкого или сладкого вина, затем обернуть емкость пленкой. В ней сделать несколько отверстий тонкой иглой, оставить на ночь стакан на кухне. Утром увидите, как в вине плавают мошки, которые слетелись на сладкое угощение, а выбраться не смогли. Саму приманку нужно выбросить на улицу в контейнер.

Если вы не употребляете вино, то его можно заменить компотом, соком или кусочком сладкого фрукта.

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Народное средство от мошек дома - травы и масло

Есть еще один вариант, как избавиться от мошек без алкоголя, но натуральными средствами. Лучше всего использовать полынь - летом ее нетрудно найти на улице, принести домой и разложить по квартире. Если полыни все-таки не нашлось, купите камфорное масло, разогрейте, перелейте в емкость и оставьте остывать в помещении. Можете использовать специальную аромалампу - так масло будет нагреваться и остывать самостоятельно.

Что касается трав, то из них можно сделать отличную настойку от мошек:

6 ст.л базилика, розмарина, лимонного тимьяна, гвоздики или мяты размешать в стакане кипятка;

дождаться, пока травы заварятся;

процедить через марлю;

добавить 1 ст.л водки или спирта;

перелить в пульверизатор и опрыскать помещение.

Это средство от мошек можно применять постоянно - никакого дискомфорта для человека оно не вызывает, но мелких насекомых отпугивает на "отлично".

Как избавиться от мошек на кухне - профилактика

Самое хорошее средство от мошек, кроме вышеперечисленных - это соблюдение чистоты в квартире. Запишите себе чек-лист, что нужно делать:

регулярно выносить мусор, не допуская появления неприятного запаха;

мыть кошачьи и собачьи миски;

периодически рыхлить землю у комнатных цветов и не поливать их слишком обильно;

прятать все сладости, открытые напитки и свежие фрукты в холодильник;

мыть с мылом и насухо отжимать все губки\тряпки;

регулярно проветривать квартиру вне зависимости от времени года;

менять кошачий лоток, постоянно стирать подстилки животного.

Также важно следить за тем, чтобы нигде в доме не было сырости - проверять трубы и смесители на предмет протечек, насухо вытирать столы и шкафы, сразу убирать пятна от разлитых напитков. При соблюдении этих правил мошек в вашем доме не будет.

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