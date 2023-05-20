Каждая хозяйка, проведя генеральную уборку в шкафах, обнаруживает гору порванных носков, или вовсе без пары. Однако выбрасывать их не нужно, они отлично сгодятся в хозяйстве.

Носки - самая ходовая вещь гардероба, которую нужно постоянно обновлять. Если в доме есть много дырявых носков или носков без пары, не спешите их отправлять в мусорное ведро. УНИАН расскажет, куда деть старые носки.

Ранее УНИАН делился, как стирать белые носки, чтобы не оставалось пятен.

Смотря на кучу вещей, которые уже нельзя носить, хозяйки думают, что можно сделать со старыми носками. Благо - придуманы лайфхаки из носков, которые помогут их пристроить в быту.

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Что делать с носками без пары - полезные советы

Во-первых, если у вас есть домашние любимцы, то для них можно сделать игрушки из старых носков. Для этого носок нужно набить ватой или поролоном и крепко завязать. Затем пришить маленькие колокольчики или что-то другое, что издает звук.

Во-вторых, можно сделать чехлы для ножек стульев, чтобы они не портили полы. Обрезать нижнюю часть носка и сшить или просто надеть старый носок на ножку мебели.

Еще что можно сделать из носков, так это наполнитель для обуви, который применяется перед тем как убрать пару на хранение до наступления сезона. Для этого в носки насыпать немного соли и завязать, а сверху капнуть пару капель эфирного масла и положить в обувь. Соль будет впитывать влагу, а масло придаст приятный аромат. Кроме того, носком легко отполировать ботинки или туфли до блеска.

Что можно сделать с одним носком - хозяйке на вооружение

Если вы никак не можете придумать как же удобно хранить иголки и булавки, то и здесь на помощь придет старый носок - из него можно сделать подушечку. Взять нижнюю часть носка и напихать туда поролон, вату или синтепон, а после - зашить.

Коврик из старых носков своими руками - как сделать

Это вобще полезный лайфхак, особенно если у вас есть дача. Чтобы не тратиться на подстилки, их можно сделать своими руками из старых носков.

Нужно ровно отрезать резинку и части с потертостями или дырками, а затем порезать весь носок на "колечки" 2–2,5 см шириной. Взять одно из них и свернуть между пальцами в форме восьмерки, а потом приплести к нему второе "колечко" другого носка, затем еще одно и так далее. В итоге получися длинная разноцветная лента из носков. Из нее нужно сформировать коврик и сшить нитками для закрепления.

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