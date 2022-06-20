Как надолго сохранить кабачки свежими до следующего года - читайте на УНИАН.

Июнь и июль - сезон созревания сочных кабачков и приготовления вкусных блюд с этим овощем. Также в середине зимы готовят консервированные кабачки на зиму. Но если силы на консервацию закончились, а на блюда из этого овоща не хочется даже смотреть - кабачки можно сохранить свежими на несколько месяцев.

Какие кабачки подходят для длительного хранения

Хорошо подходят для длительного хранения цукини - темно-зеленые кабачки с плотной кожурой. Также до зимы могут сохраниться кабачки с белой кожурой, например, сорта "белогор" и "белоплодные". Их кожура к зиме становится очень твердой и хорошо сохраняет мякоть. Быстрее всего портятся желтые кабачки.

Как понять, что кабачок может храниться долго? Обратите внимание на следующие признаки:

кабачок полностью созрел, но не переспел;

у плодов средний размер;

кожица с трудом протыкается ногтем;

на кожице нет никаких следов и повреждений, которые ускоряют гниение;

у плодов целый сохранился "хвостик" длиной не меньше 10 см;

плоды ни разу не мыли.

Кабачки можно отправлять на хранение сразу после сбора урожая. Отобранные кабачки рекомендуется протереть от земли сухой тряпкой и просушить на солнце несколько дней. Тогда их кожура затвердеет, что продлит срок хранения.

Кабачки для длительного хранения мыть нельзя.

Как хранить кабачки на зиму в холодильнике

Хранить кабачки в холодильнике можно в полиэтиленовом или бумажном пакете. В пакетах нужно сделать отверстия, чтобы кабачки "дышали". Заверните кабачки в такую упаковку и положите в ящик для овощей внизу холодильника. Также плоды можно завернуть в сетку-мешок для овощей.

В холодильнике кабачок может храниться до 3 месяцев. Если заметили следы гниения на одном плоде - достаньте его.

Как сохранить кабачки на зиму в погребе

Если в доме есть погреб - это лучший вариант для хранения кабачков. При температуре не выше +6 градусов и влажности не выше 85% кабачки могут пролежать свежими 6 месяцев. Хранить кабачки в погребе можно тремя способами:

разложить в картонные или деревянные ящики (крышкой не накрывать);

засунуть отдельные плоды в сетки или капроновые колготки и подвесить как можно выше;

выложить кабачки на "гнездо" из сена или соломы.

Как сохранить кабачки до зимы в квартире

Хранить кабачки до зимы можно прямо в квартире в темном месте, например, в кладовке или под кроватью. Этот способ хранения не очень длительный - плоды с тонкой кожурой при комнатной температуре будут храниться 3-4 недели, а с твердой - 2-3 месяца.

Для хранения в помещении возьмите любой ящик с отверстиями на стенках. Дно застелите бумагой или газетами. В ящик вертикально поставьте кабачки хвостиками вверх. Поставьте ящик в любое темное и не слишком жаркое место.

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