Фарш можно размораживать сутки, а можно и 5 минут - зависит от того, как срочно он вам нужен. Но главное не это - после любой разморозки мясо должно сохранить свои питательные вещества и вкусовые качества. Рассказываем, как правильно его разморозить.
- Как и сколько размораживать фарш
- Как разморозить фарш в воде
- Как разморозить фарш в микроволновке
- Как разморозить фарш без микроволновки
Как и сколько размораживать фарш
Размораживать фарш лучше через холодильник. Это долго, но это - самый безопасный способ, так как мясо оттаивает постепенно, сохраняя цвет и вкус, а бактерии в прохладной среде не так активно размножаются.
Положите фарш на тарелку и оставьте его в холодильнике на 24 часа. После разморозки фарш лучше сразу использовать, в крайнем случае - на следующий день.
Как разморозить фарш в воде
Можно ли размораживать фарш под водой? Можно, но это нужно делать правильно:
- во-первых, фарш, который вы собираетесь размораживать в воде, должен оставаться в упаковке, пакете или пищевой пленке, иначе из него в воду уйдут и вкус, и большая часть питательных веществ;
- второй момент - класть замороженное мясо нужно в холодную воду - вопреки распространенному мнению горячая вода не ускоряет разморозку, так как сверху фарш оттаивает, а внутри останется мерзлым, и, плюс ко всему, в горячей воде активно размножаются бактерии.
В воде фарш разморозится за час, и из него нужно сразу же готовить.
Можно также оставить мясо под струей холодной проточной воды - тогда для разморозки понадобится 15-20 минут, но это экономически невыгодный способ.
Как разморозить фарш в микроволновке
Если разморозка через холодильник и под водой вам не подходит, то есть другой способ, как быстро разморозить фарш.
Положите замороженное мясо в микроволновку и включите режим "Разморозка", если такой есть, или же установите сами микроволновку на 50% мощности - для разморозки понадобится 3-5 минут, в зависимости от количества фарша. Размораживать нужно импульсно - то есть, каждые 30 минут его переворачивать, чтобы он оттаивал равномерно. Из фарша, размороженного в микроволновке, готовить нужно сразу.
Как разморозить фарш без микроволновки
Если микроволновки нет, то быстро разморозить фарш можно на водяной бане. Для этого нужно снять упаковку с мяса, поместить его в миску, а миску поставить в кастрюлю с водой.
Ранее мы рассказывали, как сделать водяную баню и где ее применять.
Фарш в миске нужно постоянно переворачивать, чтобы он равномерно размерзался.
Повторно замораживать мясо не рекомендуют - оно теряет свой вкус и пользы из него уже никакой.