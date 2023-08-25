Рассказываем, как сушить желтые сливы в электрической сушилке, и как заготовить другие сорта.

В августе и начале сентября важно успеть сделать все необходимые заготовки на зиму, чтобы в холодное время года лакомиться вкусными сладостями. Такие угощения получится приготовить даже из фруктов, если они на вашем участке в избытке. УНИАН расскажет, можно ли сушить сливу с косточкой и как правильно это делать.

Как сушить сливы в электрической духовке - пошаговая инструкция

Такой метод позволяет вам получить вкусные цукаты или другие сладкие угощения из собранного урожая. Перед началом процесса убедитесь, что у вас есть:

сливы;

1 литр воды;

15 грамм пищевой соды;

шумовка;

нож;

противень;

кастрюля;

пергаментная бумага;

дуршлаг.

В кастрюле вскипятить воду, добавить соду, затем опустить туда вымытые сливы на 30 секунд. Достать фрукты шумовкой, промыть под проточной водой и оставить сушиться на полотенце. Затем разрезать сливы пополам, достать косточку, выложить фрукты срезом вверх на противень, застеленный пергаментной бумагой.

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Не перепутать, при какой температуре сушить сливу и сколько времени - 3-4 часа при 50°С, а потом 4-5 часов при 80°С до готовности. В конце проверить сушку - плоды должны быть мягкими, эластичными, но не давать сока. Хранить такие сливы лучше всего в бумажных пакетах или картонных коробках.

Как сушить сливу с косточкой в электросушилке - лайфхак

Для того чтобы высушить сливы в электросушилке, запасайтесь теми же ингредиентами, что были перечислены в предыдущем рецепте. Затем Сливы нужно перебрать, выбросить плоды с трещинами и признаками гнили, остальные вымыть и удалить плодоножки.

ВАЖНО: если вы не знаете, как сушить желтую сливу в домашних условиях, то спокойно можете пользоваться этим рецептом - он подходит для всех сортов.

В воду высыпать соду, довести до кипения, уменьшить огонь до минимума и опускать плоды порциями в слабо кипящую воду на 10-15 секунд. Достать сливы, промыть под холодной водой и высушить естественным образом.

Не все хозяйки знают, можно ли сушить сливу с косточкой - да, если плоды небольшие. Крупные экземпляры лучше избавить от нее.

Крупные сливы разрезать пополам и без косточки выложить на решетку сушилки, мелкие можно оставить, как есть. Сушить плоды при температуре 50 градусов 3,5 часа, потом дать сушилке полностью остыть. Снова поставьте сливы в сушку на 4-6 часов, но температуру увеличьте до 60 градусов. Если после этого плоды не будут готовы, перейдите к третьему этапу - 4-6 часов при 70 градусах. Когда домашний чернослив будет готов, пересыпьте его в стеклянную банку и храните в кухонном шкафу.

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