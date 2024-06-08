Пищевая пленка необходима для работы с множеством продуктов.

Хозяйки по всему миру используют пищевую пленку для приготовления разных блюд - она помогает при взаимодействии с тестом, а также позволяет правильно хранить мясо, рыбу и другие продукты, если завернуть их в пленку. Однако далеко не все хозяйки знают, где лучше хранить пленку на самом деле.

Как правильно хранить пищевую пленку и при чем здесь холодильник

Одна существенная проблема, которая расстраивает абсолютно каждую женщину при работе с пленкой - это ее свойство электризоваться и рваться. Из-за этого получается больший расход пленки, чем мог бы быть - неудавшиеся рваные или слипшиеся кусочки приходится выбрасывать.

Для того чтобы этого не происходило, важно понимать, где лучше хранить пленку. Опытные хозяйки предлагают класть ее в холодильник или морозильную камеру на постоянной основе, если позволяет место. В случае, когда холодильник не очень большой, можно класть пленку на несколько минут перед использованием.

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Такой лайфхак поможет заметно повысить уровень комфорта при работе с пленкой. Во-первых, потому что холодный воздух уменьшает электризацию, а это значит, что вы сможете оторвать именно столько пленки, сколько нужно для работы. Во-вторых, низкая температура холодильника увеличивает прочность материала, благодаря чему пленка не будет рваться. Так что, нужно ли пленку хранить в холодильнике? Однозначно, да, если хотите в несколько раз облегчить себе жизнь и приготовление еды.

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