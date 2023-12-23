Для необычной процедуры вам, в частности, понадобится терка.

Даже далеко не все опытные хозяйки знают, что хозяйственное мыло можно жарить на сковороде, и такое "блюдо" принесет очень большую пользу посуде.

Давайте "покопаемся" в деталях. Сначала нужно разобраться, зачем жарить хозяйственное мыло на сковороде и как это делать правильно. Жарка мыла необходима в том случае, если вы хотите, чтобы на вашей сковороде больше не было жира и нагара. А вот теперь разберемся, какие шаги нужно сделать, для того, чтобы лайфхак принес удивительный результат.

Можно ли использовать хозяйственное мыло для мытья посуды - точный ответ

Самое главное - "вооружитесь" приспособлениями, которые понадобятся для работы.

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Вот что нужно взять:

терку;

губку.

Эту работу лучше проделывать в перчатках.

Рассказываем, как очистить сковороду с помощью хозяйственного мыла. Сначала натрите мыло на мелкой терке так, чтобы оно покрыло дно сковороды. Потом залейте водой (жидкость просто должна покрыть мыло). Поставьте сковороду на средний огонь. После этого прожаривайте до тех пор, пока мыло с водой не превратятся в однородную массу. Это может занять приблизительно до 10 минут.

Пока сковорода прожаривается, возьмите губку, макайте ее очень аккуратно в получившийся мыльный раствор и наносите его на бортик.

Когда сковорода прожарится, немного подождите и тщательно помойте ее мыльным раствором.

Ранее УНИАН писал, как отмыть антипригарную сковороду снаружи и внутри так, чтобы ее не повредить.

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