Выпейте на ночь эти напитки, и сон будет гораздо крепче и здоровее.

Из-за частого стресса и проблем со здоровьем многие украинцы жалуются на плохой сон. Выспаться мешают и регулярные воздушные тревоги по ночам. Чтобы помочь организму легче заснуть и крепче спать, выпейте чашку напитка со снотворным эффектом.

Ромашковый чай

Польза ромашки для нервной системы и сна хорошо известна. Такой напиток не только расслабляет и помогает уснуть, но и сделает вас здоровее и улучшит общен самочувствие. Для приготовления чая залейте кипятком 2 столовые ложки аптекарской ромашки и настаивайте 10 минут.

Обратите внимание, что ромашковый чай нельзя пить при астме.

Чай с мятой

Мята в народной медицине используется для снятия усталости и раздражения, снижения артериального давления и нормализации уровня сахара в крови. Все эти эффекты положительно влиют на длину и качество сна. Как и ромашковый чай, мятный нужно настоять 10 минут. А ещё эти два растения можно комбинировать.

Кокосовая вода или кокосовое молоко

В жидкости кокоса содержится много витамина B, который снижает уровень стресса и успокаивает нервную систему. Напиток лучше пить комнатной температуры, поскольку в холодном виде он наоборот бодрит.

Вишневый сок

В соке вишни содержится аминокислота триптофан, которая регулирует гормон сна мелатонин. Стакан вишневого сока перед сном - прекрасное средство для крепкого сна. А вот сок черешни не подойдет - в нем триптофана в 6 раз меньше.

Теплое молоко

Теплое молоко хорошо помогает уснуть и взрослым, и детям, хотя ученые не могут точно определить с чем это связано. Некоторые исследователи объясняют это тем, что теплое молоко, как и вишневый сок, содержит полезный для сна триптофан.

Йогурт

Природное снотворное триптофан также содержится в йогурте, поэтому за 45 минут до сна полезно выпить полстакана питьевого йогурта. Эффект усилится, если йогурт имеет банановый наполнитель, поскольку банан является также природным успокоительным.

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