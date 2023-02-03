После праздников, застолий или просто от невозможности съесть всю приготовленную еду в холодильнике остаются продукты или части блюд. УНИАН выяснил, что приготовить из остатков лаваша, вареного риса или мяса.
Ранее мы говорили о том, что приготовить на ужин в сковороде или духовке.
Что приготовить из остатков тушеного мяса - сочное буррито
Популярное мексиканское блюдо - идеальный вариант, если вам нужно куда-то использовать остатки мяса, грибов, бобовых и фарша. Кстати, если вы не знаете, что приготовить из остатков курицы гриль, то смело делайте буррито - не ошибетесь.
Для приготовления понадобятся:
- помидоры - 3 шт;
- мясо - 150 г;
- фасоль консервированная - 150 г;
- сыр - 150 г;
- лук репчатый - 1 шт;
- лаваш - 1 шт;
- лимоны - ¼ шт.
- чеснок - 2 зубчика;
- тмин - 1 щепотка;
- чили - 1 щепотка.
Помидоры обдать кипятком, остудить и снять кожицу. Лук и чеснок очистить, измельчить, обжарить на растительном масле с тмином и чили до золотистого цвета. Добавить на сковороду нарезанный кусочками помидор и сок 1\4 лимона, тушить на среднем огне 20 минут. Мясо разделить на волокна и выложить к остальным ингредиентам, добавить консервированную фасоль, тушить продукты еще 5-7 минут. Лист лаваша поделить на два равных прямоугольника, выложить начинку на каждый кусок, посыпать тертым сыром и завернуть в рулет. Обжарить буррито на сухой сковороде и подавать к столу.
Что приготовить из остатков лаваша - куриная запеканка
Если вы покупали тонкий лаваш, но использовали его не весь - не ждите, пока он засохнет. Приготовьте из него вкусную запеканку - уверены, что такое блюдо понравится вашим близким.
Для приготовления понадобятся:
- тонкий лаваш - 3 шт;
- куриный фарш - 200 гр;
- сыр - 100 г;
- репчатый лук - 1 шт.
- молоко - 200 мл;
- масло сливочное - 2 ст. л;
- мука пшеничная - 2 ст. л;
- соль - 2 щепотки;
- перец черный молотый - 1 щепотка;
- мускатный орех - 1 щепотка.
Лук мелко нашинковать, обжарить на сковороде до золотистого цвета. Добавить куриный фарш, тушить на среднем огне до полной готовности. Убрать продукты из сковороды, на ней растопить сливочное масло с просеянной мукой. Тщательно перемешать, чтобы не осталось комочков. Влить теплое молоко, добавить перец, соль и мускатный орех.
Варить соус, помешивая, 5 минут, затем вернуть зажарку на сковороду и тушить все вместе еще 3-4 минуты. Распределить начинку по лавашам, свернуть их в рулеты. Каждый рулет разрезать на три части, все эти кусочки выложить в форму для запекания, смазанную маслом. В конце посыпать тертым сыром и запекать 10 минут при 180°C.
Что приготовить из остатков вареного риса - вкусные пирожки
Вареный рис повторно употреблять можно, но это уже не так вкусно, как было вначале. Именно поэтому УНИАН рекомендует сделать пирожки с рисом на дрожжах.
Для приготовления понадобятся:
- мука пшеничная - 700 г;
- вода - 500 мл;
- сахар - 3 ст. л;
- растительное масло - 1 ст. л;
- соль - 2 ч. л;
- дрожжи сухие - 10 г;
- фарш - 150 г;
- сваренный рис - 150 г.
В теплой воде развести дрожжи с солью и сахаром. Просеять муку, влить масло и замесить тесто. Накрыть емкость с тестом влажным полотенцем и оставить в теплом месте на 1.5 часа. Фарш обжарить на растительном масле, добавить рис, соль и специи. Разделить тесто на 10 равных частей, из каждой сформировать лепешку. На середину выложить рис (можно добавить еще какой-нибудь ингредиент), закрепить края, разместить на противне и оставить на 30 минут. Смазать пирожки взбитым яичным желтком и выпекать 40 минут при 180°C.