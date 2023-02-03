Что приготовить из остатков вареного риса, мяса или лаваша - узнайте в материале УНИАН.

После праздников, застолий или просто от невозможности съесть всю приготовленную еду в холодильнике остаются продукты или части блюд. УНИАН выяснил, что приготовить из остатков лаваша, вареного риса или мяса.

Ранее мы говорили о том, что приготовить на ужин в сковороде или духовке.

Что приготовить из остатков тушеного мяса - сочное буррито

Популярное мексиканское блюдо - идеальный вариант, если вам нужно куда-то использовать остатки мяса, грибов, бобовых и фарша. Кстати, если вы не знаете, что приготовить из остатков курицы гриль, то смело делайте буррито - не ошибетесь.

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Для приготовления понадобятся:

помидоры - 3 шт;

мясо - 150 г;

фасоль консервированная - 150 г;

сыр - 150 г;

лук репчатый - 1 шт;

лаваш - 1 шт;

лимоны - ¼ шт.

чеснок - 2 зубчика;

тмин - 1 щепотка;

чили - 1 щепотка.

Помидоры обдать кипятком, остудить и снять кожицу. Лук и чеснок очистить, измельчить, обжарить на растительном масле с тмином и чили до золотистого цвета. Добавить на сковороду нарезанный кусочками помидор и сок 1\4 лимона, тушить на среднем огне 20 минут. Мясо разделить на волокна и выложить к остальным ингредиентам, добавить консервированную фасоль, тушить продукты еще 5-7 минут. Лист лаваша поделить на два равных прямоугольника, выложить начинку на каждый кусок, посыпать тертым сыром и завернуть в рулет. Обжарить буррито на сухой сковороде и подавать к столу.

Что приготовить из остатков лаваша - куриная запеканка

Если вы покупали тонкий лаваш, но использовали его не весь - не ждите, пока он засохнет. Приготовьте из него вкусную запеканку - уверены, что такое блюдо понравится вашим близким.

Для приготовления понадобятся:

тонкий лаваш - 3 шт;

куриный фарш - 200 гр;

сыр - 100 г;

репчатый лук - 1 шт.

молоко - 200 мл;

масло сливочное - 2 ст. л;

мука пшеничная - 2 ст. л;

соль - 2 щепотки;

перец черный молотый - 1 щепотка;

мускатный орех - 1 щепотка.

Лук мелко нашинковать, обжарить на сковороде до золотистого цвета. Добавить куриный фарш, тушить на среднем огне до полной готовности. Убрать продукты из сковороды, на ней растопить сливочное масло с просеянной мукой. Тщательно перемешать, чтобы не осталось комочков. Влить теплое молоко, добавить перец, соль и мускатный орех.

Варить соус, помешивая, 5 минут, затем вернуть зажарку на сковороду и тушить все вместе еще 3-4 минуты. Распределить начинку по лавашам, свернуть их в рулеты. Каждый рулет разрезать на три части, все эти кусочки выложить в форму для запекания, смазанную маслом. В конце посыпать тертым сыром и запекать 10 минут при 180°C.

Что приготовить из остатков вареного риса - вкусные пирожки

Вареный рис повторно употреблять можно, но это уже не так вкусно, как было вначале. Именно поэтому УНИАН рекомендует сделать пирожки с рисом на дрожжах.

Для приготовления понадобятся:

мука пшеничная - 700 г;

вода - 500 мл;

сахар - 3 ст. л;

растительное масло - 1 ст. л;

соль - 2 ч. л;

дрожжи сухие - 10 г;

фарш - 150 г;

сваренный рис - 150 г.

В теплой воде развести дрожжи с солью и сахаром. Просеять муку, влить масло и замесить тесто. Накрыть емкость с тестом влажным полотенцем и оставить в теплом месте на 1.5 часа. Фарш обжарить на растительном масле, добавить рис, соль и специи. Разделить тесто на 10 равных частей, из каждой сформировать лепешку. На середину выложить рис (можно добавить еще какой-нибудь ингредиент), закрепить края, разместить на противне и оставить на 30 минут. Смазать пирожки взбитым яичным желтком и выпекать 40 минут при 180°C.

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