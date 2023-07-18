В квартирах каждый квадратный метр на счету, поэтому балконы часто тонут под горами хлама, который на годы остается там жить. Вот только не все можно хранить на балконе.

Балкон часто используется, как кладовая. В квартире мало место, вот и приходится превращать дополнительные квадратные метры в склад. На балконе оказывается все – от консервации до различного хлама. В итоге получаем еще одну комнатушку, забитую неизвестно чем, даже не зная, можно ли хранить на балконе все это.

УНИАН разбирался, что можно и нельзя хранить на балконе

Какие вещи нельзя хранить на балконе – у вас точно это есть

Зачастую на балконе оказывается все, что не нужно. Эти дополнительные квадратные метры зачастую не имеют стабильного температурного режима – летом жарко, а зимой очень холодно, если не приложить дополнительных усилий.

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В связи с этим не все можно хранить на балконе, а именно:

все, что может взорваться или загореться – любое топливо, аэрозоли, пиротехнику и прочее;

технику – микросхемы не переживут влажности и перепадов температур;

аккумуляторы или батареи – из-за нагрева они могут взорваться или просто испортиться;

бумагу, фотографии, фото и видеопленку, книги – сырость их просто "съест", а из-за прямых солнечных лучей иллюстрации выгорят;

одежду и обувь – кожа, замша и текстиль также не перенесут влажность и могут деформироваться, потерять свои свойства;

продукты – летом из-за сильного нагрева еда испортится.

В любом случае, не стоит захламлять балкон всем подряд. Самый лучший вариант – выбросить весь хлам, а дополнительные метры превратить в зону отдыха, в рабочую зону или зону для хобби.

Какие вещи можно хранить на холодном балконе – "вредные" советы

Если все же есть необходимость использовать балкон, как кладовку, то стоит это делать с минимальным ущербом. Так, на холодный балкон можно вынести на зимний период:

консервацию – банки с закрутками могут находиться на закрытом балконе при температуре не выше -5℃;

продукты также могут временно "пожить" на балконе, если по каким-то причинам нет возможности использовать холодильник;

посуда и кухонная утварь – временное хранение ее не "убьет", но лучше не злоупотреблять.

В принципе, на балкон можно вынести то, что не приведет к катастрофическим последствиям, а этого получится избежать, если руководствоваться здравым смыслом.

На утепленном балконе можно хранить, но не долго:

одежду и обувь;

фрукты и овощи;

растения – можно организовать оранжерею или миниогород.

Балкон может стать полезным пространством и уголком уюта, если учитывать его особенности.

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