Балкон часто используется, как кладовая. В квартире мало место, вот и приходится превращать дополнительные квадратные метры в склад. На балконе оказывается все – от консервации до различного хлама. В итоге получаем еще одну комнатушку, забитую неизвестно чем, даже не зная, можно ли хранить на балконе все это.
УНИАН разбирался, что можно и нельзя хранить на балконе
Какие вещи нельзя хранить на балконе – у вас точно это есть
Зачастую на балконе оказывается все, что не нужно. Эти дополнительные квадратные метры зачастую не имеют стабильного температурного режима – летом жарко, а зимой очень холодно, если не приложить дополнительных усилий.
В связи с этим не все можно хранить на балконе, а именно:
- все, что может взорваться или загореться – любое топливо, аэрозоли, пиротехнику и прочее;
- технику – микросхемы не переживут влажности и перепадов температур;
- аккумуляторы или батареи – из-за нагрева они могут взорваться или просто испортиться;
- бумагу, фотографии, фото и видеопленку, книги – сырость их просто "съест", а из-за прямых солнечных лучей иллюстрации выгорят;
- одежду и обувь – кожа, замша и текстиль также не перенесут влажность и могут деформироваться, потерять свои свойства;
- продукты – летом из-за сильного нагрева еда испортится.
В любом случае, не стоит захламлять балкон всем подряд. Самый лучший вариант – выбросить весь хлам, а дополнительные метры превратить в зону отдыха, в рабочую зону или зону для хобби.
Какие вещи можно хранить на холодном балконе – "вредные" советы
Если все же есть необходимость использовать балкон, как кладовку, то стоит это делать с минимальным ущербом. Так, на холодный балкон можно вынести на зимний период:
- консервацию – банки с закрутками могут находиться на закрытом балконе при температуре не выше -5℃;
- продукты также могут временно "пожить" на балконе, если по каким-то причинам нет возможности использовать холодильник;
- посуда и кухонная утварь – временное хранение ее не "убьет", но лучше не злоупотреблять.
В принципе, на балкон можно вынести то, что не приведет к катастрофическим последствиям, а этого получится избежать, если руководствоваться здравым смыслом.
На утепленном балконе можно хранить, но не долго:
- одежду и обувь;
- фрукты и овощи;
- растения – можно организовать оранжерею или миниогород.
Балкон может стать полезным пространством и уголком уюта, если учитывать его особенности.
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