Рассказываем, почему нельзя греть еду в микроволновке и какие продукты лучше приготовить другим способом.

Микроволновая печь - универсальная и привычная кухонная техника, которой пользуется почти каждый украинец. Однако не все люди знают, что далеко не каждую еду можно разогреть таким образом.

УНИАН выяснил, какие продукты нельзя в микроволновку класть ни в коем случае.

Почему нельзя греть еду в микроволновке в принципе

Существует перечень продуктов, которые очень негативно реагируют на микроволновое излучение, например:

Видео дня

мясо и птица - структура тканей нарушается, из волокон выделяются канцерогены, есть риск отравиться;

- структура тканей нарушается, из волокон выделяются канцерогены, есть риск отравиться; фрукты, ягоды и зелень - полезные вещества теряются, взамен активизируются нитраты, из-за которых можно получить расстройство ЖКТ;

- полезные вещества теряются, взамен активизируются нитраты, из-за которых можно получить расстройство ЖКТ; картофель - крахмал распадается, активнее накапливается в организме, что приводит к накоплению жира;

- крахмал распадается, активнее накапливается в организме, что приводит к накоплению жира; грибы - белок в составе меняет свою структуру, после нагревания выделяет опасные вещества, приводящие к проблемам с желудком.

Не совсем ясно, почему нельзя греть воду в микроволновке, но здесь объяснение, скорее, физическое, чем химическое - печь нагревает жидкость сильнее, чем открытая емкость. То есть, если вы нагреваете воду в чайнике или сотейнике, можете регулировать температуру. В случае с микроволновкой такой возможности нет, поэтому, доставая чашку с водой из печи, рискуете обжечься.

Почему яйца нельзя греть в микроволновке

Шеф-повара не рекомендуют ни разогревать, ни готовить этот продукт в микроволновой печи. Дело в том, что в составе куриных и перепелиных яиц присутствует большое количество белков и протеинов, которые негативно реагируют на волны микроволновки. Если проигнорировать правило и все-таки положить яйца в СВЧ-печь, то выделятся токсины, опасные для здоровья человека. Более того, такой продукт вообще может взорваться, что тоже не особенно приятно, особенно если вы не планировали мыть печь.

Почему нельзя греть молоко в микроволновке

Любые молочные продукты, в том числе и молоко, категорически не рекомендуется разогревать в микроволновой печи. Причина - в составе "молочки" есть полезные бифидобактерии, которые исчезают под воздействием микроволнового облучения. В лучшем случае, вы выпьете или съедите бесполезный продукт, в худшем - отравитесь, так как молоко скиснет от нагрева, а вы не сразу это заметите. Учитывая этот нюанс, становится ясно, почему нельзя греть творог в микроволновке - он тоже может пропасть из-за волнового воздействия.

Почему нельзя греть мед в микроволновке

Часто бывает так, что из-за долгого хранения мед начинает кристаллизоваться, и каждый из нас начинает его нагревать, чтобы вернуть вязкую структуру. Тем не менее, такое действие приведет к отрицательному результату - из-за высокой температуры мед потеряет свои полезные свойства, более того, если слишком долго подвергать его такому воздействию, продукт может начать выделять канцерогены.

Вас также могут заинтересовать новости: