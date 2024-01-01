Эксперт рассказала, как облегчить похмелье, если на празднике вы "перебрали".

Похмелье - штука неприятная. Головная боль, давление, тошнота, упадок сил - это далеко не все его "прелести". Но справиться с этим можно. Мы спросили у врача, что можно и что запрещено делать во время похмелья.

Послепраздничное похмелье - как убрать его домашними средствами

Терапевт Марина Крапивнер в комментарии УНИАН рассказала, что нужно и что нельзя делать во время похмелья.

По словам врача, о похмелье нужно позаботиться еще до того, как оно наступит: "Во-первых, не смешивайте напитки, а также избегайте во время застолья употребления сладких газированных напитков". Во-вторых, говорит специалист, нельзя пить натощак - за несколько часов до праздника обязательно нужно поесть. "Это должны быть и углеводы, и жиры - то есть, бутербродик с красной рыбкой, с буженинкой, со сливочным маслом", - советует эксперт.

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Можно накануне также пропустить рюмочку - выпить 50 г алкоголя, который вы будете пить во время праздника: "Так мы запустим ферменты, которые метаболизируют алкоголь, и похмелье будет меньше", - говорит врач.

Если все же случилось похмелье - что выпить или съесть?

Вот что нужно сделать:

в течение дня употреблять как можно больше жидкости без газа;

постараться поесть, даже если нет аппетита;

принять сорбенты и обезболивающие, препараты от давления.

Марина Крапивнер советует есть еду из списка "похмельных" рецептов:

Это супы, но супчик должен быть достаточно остренький: со специями, с кинзой. Супчики на курином бульоне – тоже очень хорошо.

В то же время "тяжелую" еду употреблять не рекомендуется - поджелудочная железа уже и так перегружена и алкоголем, и едой. Можно принять витамины группы В и витамин С. Также один из способов, как снять похмелье - принять препараты, которые помогают вывести токсические продукты распада алкоголя.

Если же, к примеру, болит голова или повысилось давление, то эти вопросы также нужно отдельно посимптомно решать:

У каждого свои симптомы. Тошнота, головная боль – это все симптомы интоксикации, поэтому основная задача – снизить нагрузку токсинами. Значит, их надо выводить… Если повысилось давление – таблетки от давления принимаем как "скорую помощь" под язык. Болит голова – обезболивающее принимаем. Но это мы снимаем только симптомы, а не причину, которая их вызвала,

говорит эксперт.

Помогает ли рассол и холодный душ? По словам врача, душ не поможет вывести продукты распада алкоголя, но поможет чуть взбодриться на короткое время. "Рассол может немножечко помогать. И, опять же, благодаря тому, что, во-первых, это кисленькое, солененькое, а во-вторых, соленый рассол будет задерживать жидкость, помогать бороться с обезвоживанием, которое происходит при употреблении алкоголя", - пояснила врач.

Также эксперт рассказала, как не нужно убирать похмелье: "Похмеляться или пойти в баню, допустим. Потому что, особенно людям старше сорока лет, - это слишком большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Два самых вредных совета".

Ранее мы рассказывали, чем нельзя закусывать алкоголь и почему.

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