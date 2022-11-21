Эти советы помогут забыть о разводах навсегда.

Мытье полов - один из самых малоприятных элементов уборки. Неправильно подобранное средство может свести все усилия на нет, оставив разводы или неприятный запах.

УНИАН узнал, чем лучше всего мыть полы дома, чтобы ощущение чистоты оставалось как можно дольше.

Для начала, можно купить специальное моющее средство для пола. В магазинах представлен большой выбор разных ароматов, однако они часто имеют слишком навязчивый запах, поэтому подойдут не каждому.

Видео дня

Разберемся, что можно добавить в воду для мытья полов и с чем помыть пол, если нет средства под рукой.

Ароматизатор для мытья полов

Опытные хозяева говорят, что добавить в воду для запаха можно эфирные аромамасла. Всего несколько капель любимого аромата надолго освежат воздух в помещении.

Также можно использовать ополаскиватель или кондиционер для белья - он не только оставит после себя приятный запах, но и добавит блеска полу.

Еще один простой способ не отнимет много времени. Сделайте мыльный раствор из жидкого мыла, а затем протрите пол сухой тряпкой.

Что добавить в воду для мытья полов

Обычная сода может пригодиться и во время уборки. Размешайте 50 грамм соды в пятилитровом ведре горячей воды и вымойте этим раствором пол.

Одним из самых экологически чистых способов считается использование раствора с яблочным уксусом. Необходимо налить 2 столовых ложки уксуса на 5 литров воды и помыть этим полы. Благодаря этому способу вы забудете о разводах навсегда.

Некоторые хозяйки используют шампунь и моющее для посуды во время уборки. Некоторые сомневаются, можно ли шампунем мыть пол, однако, по сути, это такое же моющее средство, как и любое другое, и если вы раздумываете, что можно добавить в воду, чтобы вкусно пахло и после уборки было чисто, а спецсредств под рукой не оказалось, шампунем заменить средство для мытья полов вполне можно. В случае ламината или линолеума эффект будет очевиден, также считается, что 1 чайная ложка соды, раствора с яблочным уксусом или шампуня предотвратит появление разводов на паркете.

Вас также могут заинтересовать новости: