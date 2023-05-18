"Реанимировать" мокрый или слежавшийся сахар можно без особых усилий.

Сахар и соль - "вечные" продукты. Они сами не портятся годами и позволяют продлить "жизнь" другим продуктам питания. Если, конечно, знать и учитывать нюансы их хранения.

УНИАН подскажет, что делать, чтобы сахар никогда не приходилось выбрасывать на помойку.

А ранее мы уже рассказывали, как хранить продукты в холодильнике, чтобы они не портились и не воняли.

Видео дня

Сахар застыл в сахарнице - как снова сделать его сыпучим

Если вы открыли сахарницу и обнаружили, что сахар в ней превратился в камень, почти наверняка можно сказать, что туда попала влага. В этом случае "реанимировать" его еще можно, но не без потери текстуры.

Вариантов, что делать, если сахар слипся, несколько. То, какой из способов подойдет именно вам, зависит от масштаба проблемы.

Для начала попробуйте тщательно перемешать слежавшийся сахар вилкой, разбивая зубьями комки, рано или поздно он начнет поддаваться. Если вилки оказалось недостаточно - натрите комок сахара на терке, чтобы он раскололся на более мелкие гранулы, которые можно будет разбить вилкой или протереть через сито. В случае, если комки уж очень большие - разбейте их с помощью молотка, завернув сладкий "камешек" в сухое чистое полотенце.

Если количество сахара, с которым нужно "разобраться", небольшое, можно также попробовать прогреть его в микроволновке для придания рассыпчатости. Грейте тару с сахаром импульсами (по 10-15 секунд) на малой мощности и перемешивайте, пока не получите нужный результат.

Отлично, если у вас есть комбайн или блендер. С их помощью разбить сахар можно быстрее всего. Единственный минус - легко перестараться и превратить сахар-песок в сахарную пудру. Так что процесс нужно тщательно контролировать.

Стал мокрый и слипся - действенные советы, как убрать влагу из сахара

В случае, если вы обнаружили, что сахар в сахарнице мокрый на ощупь и слипается, для придания ему прежнего вида его первым делать нужно подсушить.

Есть несколько способов, как высушить сахар - в домашних условиях это можно сделать без особых усилий, особенно, если есть нужные гаджеты под рукой. Вот несколько вариантов:

Поставьте сахар в духовку на несколько минут. При минимальной температуре (65-90 градусов) разложенный на противне сахар не успеет начать таять и карамелизоваться. Главное - следить за временем, чтобы не получить целый противень карамели.

на несколько минут. При минимальной температуре (65-90 градусов) разложенный на противне сахар не успеет начать таять и карамелизоваться. Главное - следить за временем, чтобы не получить целый противень карамели. Используйте дегидратор для пищевых продуктов. С помощью этого кухонного гаджета можно полностью высушить сахар, не боясь его передержать. За несколько часов на температуре около 50-60 градусов вся влага из сахара выпарится.

для пищевых продуктов. С помощью этого кухонного гаджета можно полностью высушить сахар, не боясь его передержать. За несколько часов на температуре около 50-60 градусов вся влага из сахара выпарится. Поставьте влажный сахар в теплое сухое место , например, на подоконник с солнечной стороны. Для лучшего эффекта предварительно можно промокнуть сахар салфетками или бумажными полотенцами.

Какой способ вы бы не выбрали, учтите, что процесс будет проходить быстрее, если насыпать сахар в тару (тарелку, противень, поднос) тонким слоем. Если в результате сушки сахар скомкался - воспользуйтесь советами выше.

Как правильно хранить сахар - запомните это навсегда

Сахар можно хранить годами так, чтобы он оставался рассыпчатым, не собирался в комки и не склеивался. Ключевое правило - герметичность.

Материал тары не так важен (это может быть стекло, пластик или керамика), главное - чтобы на ней была крышка, которая плотно закрывается. И эту крышку, конечно, нужно не забывать закрывать.

Чтобы точно быть уверенными в том, что сахар не напитается лишней влагой, опытные хозяйки также используют нехитрую уловку: просто кладут в сахарницу сушеные корки цитрусовых или ломтик хлеба. Если влажность будет слишком высокой, они впитают в себя ненужную воду.

Соблюдайте эти правила хранения и думать, как разбить слежавшийся сахар или высушить его, больше не придется.

Вас также могут заинтересовать новости: