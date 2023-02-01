УНИАН узнавал, почему в квартире неприятно пахнет кошкой и что с этим делать.

Информация, что делать, если дома воняет котом, облегчит жизнь любому владельцу этих милых пушистиков. Конечно же, задача, как убрать кошачий запах в квартире, явно не из самых простых, но она выполнимая.

Ранее УНИАН писал, как убрать неприятный запах из раковины, а сегодня вы узнаете, почему воняет от кота, и как с этим бороться.

Почему дома пахнет кошкой - причины

В большинстве случаев главными причинами неприятного запаха является то, что ваш кот перестал ходить в лоток. Зачастую это происходит из-за следующих факторов:

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кот метит территорию при достижении половой зрелости;

наличие посторонних запахов возле кошачьего туалета;

коту не нравится наполнитель или лоток;

разные стрессовые ситуации (переезд, пополнение в семье).

Также у животного могут быть проблемы со здоровьем, из-за которых запах его мочи становится таким едким и стойким. Например, невыносимый запах мочи может свидетельствовать о нарушениях работы почек или мочевыделительных путей.

Что делать, если дома воняет котом - лайфхаки и народные средства

Существуют несколько распространенных и достаточно простых способов, как вывести кошачий запах. И для этого вовсе не обязательно разоряться, теряясь в поисках новомодных спреев и нейтрализаторов.

Среди народных средств и методов, которые помогут вам избавиться от стойкого кошачьего запаха, особенно выделяют:

Раствор марганцовки . Важное условие - марганцовка должна быть хорошо разведена. Поможет очистить диваны и мебель. Раствор уксуса и сода . После обработки поверхностей раствором уксуса с водой (из расчета 1:3) им нужно дать полностью высохнуть и только потом посыпать содой для окончательного удаления запаха и кошачьей мочи, и уксуса. Используют для обработки диванов, ковров, всех видов полов и матрасов. Сода и 3%-й раствор перекиси водорода . Загрязненные места сначала нужно посыпать содой, а затем полить раствором и оставить на время от 8 до 12 часов, после чего вытереть мокрой тряпкой. Этот метод подойдет для очистки диванов и любой другой мягкой мебели. Водка . Подходит для очистки любых поверхностей. Лимонная кислота . Используя такой метод, поверхности стоит обработать раствором (сок одного лимона на стакан воды) и дать высохнуть. Кроме мебели, лимонная кислота поможет очистить паркет, линолеум, и ламинат.

Помните, что все эти методы - борьба с последствиями. Важно все-таки выяснить причину нежелательного поведения кота, который отказывается от лотка. И обязательно проверьте, здоров ли ваш питомец.

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