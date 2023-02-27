Регулярная уборка - трудоемкий процесс, но есть лайфхак, чем вытереть пыль в домашних условиях, чтобы ее было меньше.

Пыль не только портит эстетический вид комнаты, но и пагубно влияет на здоровье. Всем хочется дышать свежим и чистым воздухом, а когда в доме есть дети это становится еще большей проблемой.

Ранее мы писали, как очистить швы между плиткой в ванной с помощью домашних средств.

Чем вытирать пыль, чтобы она меньше садилась - простой способ

Для уборки пыли лучше всего подходят микрофибровые тряпки или щетки. Они лучше притягивают мелкие частицы грязи за счет электростатических свойств.

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В то же время, перьевые метелочки и тряпки из обычной ткани просто перебрасывают пыль на другое место. Если в момент уборки под рукой нет микрофибровой тряпки, то можно слегка намочить обычную.

Средства от пыли для мебели - что выбрать

Самый простой способ - купить в магазине специальные средства, в том числе и полироль, которые не просто ухаживают за поверхностями, но и отталкивают частички пыли.

Если гости уже на пороге, а все средства закончились, можно развести в воде немного кондиционера для белья, слегка смочить им тряпку или распылить на поверхности и протереть. Для очистки стеклянных предметов быта можно использовать раствор воды и уксуса, или специальные средства для очистки стекол.

Как правильно вытирать пыль - универсальный способ

Начинать уборку лучше с верхних поверхностей и продвигаться вниз, чтобы пыль не оседала на уже очищенную мебель. Не забывайте стирать или менять тряпки, которые используете для уборки.

Помните, что в большинстве случаев для избавления от пыли достаточно простой чистой воды или слегка увлажненной тряпки.

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