Покрасить бетонный забор или ограду из других материалов не представляет сложности, если подобрать правильную краску.

С наступлением тепла хозяева частных домов начинают приводить в порядок свои участки. Забор в этом списке дел занимает далеко не последнее место. В этом вопросе ключевую роль играет материал, из которого изготовлена ограда.

Сегодня рассмотрим, чем покрасить бетонный забор и какую краску подобрать для дерева и металла.

Чем покрасить забор из дерева дешево

Дерево - это мягкий природный материал, который нуждается в специальном уходе и защите от воздействий внешней среды.

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Хорошим вариантом можно считать акриловую краску. Она устойчива к влаге, лучам солнца и механическим повреждениям.

Масляная краска способна проникать глубоко в дерево и защищает его от плесени, влаги и гниения. Кроме того, она придаст поверхности насыщенный и глубокий цвет. Из минусов - сохнет такая краска дольше акриловой, и у нее сильный запах.

Если вы хотите сохранить натуральную фактуру дерева, то используйте специальные пропитки. Они проникают вглубь дерева и защищают его от вредителей, плесени и гниения, не создавая при этом пленки на поверхности.

Как красиво покрасить забор из штакетника:

очищаем дерево от грязи, пыли и старой краски;

грунтуем поверхность;

наносим краску, позволяя каждому слою хорошо просохнуть;

покройте поверхность защитным лаком.

Теперь перейдем к тому, чем покрасить бетонный забор на улице.

Как покрасить бетонный забор

Бетонное ограждение выбирают за его надежность и долговечность. Однако без правильного покрытия под воздействием влаги и ветра оно начнет крошиться.

В связи с этим важно знать, какой краской покрасить бетонный забор. Акриловая краска и тут будет хорошим вариантом. Она устойчива к внешним воздействиям и хорошо держится на бетоне.

При нанесении на поверхность акриловая краска создает пленку, что предотвращает шелушение и возникновение микротрещин.

Силиконовая краска - эластичное покрытие, которое эффективно отталкивает воду и надолго сохраняет свой яркий цвет.

Минеральная краска также хорошо защищает бетон и создает покрытие, которое долго держится на поверхности без изменений.

Перед покраской очистите поверхность от пыли и грязи. Затем нанесите слой краски и дайте ему хорошо просохнуть. При необходимости повторите.

Какая краска подойдет для металлического забора

Это ограждение часто выбирают за прочность, удобство и долговечность. Однако оно подвержено коррозии и плохо справляется с влагой.

Для этого забора хорошо подойдет алкидная краска. Благодаря смоле в своем составе она создает плотную пленку на поверхности металла. Это защитит ваш забор от дождей и предотвратит коррозию. В придачу вы получите насыщенный и яркий цвет.

Также за способность создавать защитную пленку часто выбирают акриловую краску. Она не будет облезать или трескаться, легко переносит изменения температуры, что важно, когда речь идет о металле.

Полиуретановые эмали хорошо держаться на таком заборе, защищают его от внешних воздействий. Кроме того, они устойчивы к механическим повреждениям.

Как быстро покрасить металлический забор:

очищаем поверхность от грязи, пыли и ржавчины щеткой;

наносим антикоррозийный грунт;

красим кисточкой или краскопультом.

Если потребуется, можно нанести еще один слой. Далее следуйте инструкции производителя.

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