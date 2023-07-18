Рассказываем, чем смазать резинку холодильника, чтобы убрать неприятные запахи и отбелить ее.

Мытье холодильника - это дело, которое мало какая хозяйка любит. Самой проблемной частью является уплотнитель, на котором даже иногда появляется плесень. УНИАН расскажет, как почистить резинку холодильника от плесени и грязи.

Чем обработать резинку холодильника - варианты

Уплотнитель собирает неприятные запахи и бактерии со всего холодильника. Чтобы его очистить, вам не понадобится магазинная химия или много времени. Для эффективной очистки:

промойте резинку водой;

старой зубной щеткой нанесите зубную пасту;

оставьте на 15 минут;

протрите влажной тканью.

Это не только очистит уплотнитель, но и освежит его.

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Как можно восстановить уплотнительную резинку на холодильнике

Если резинка пожелтела, ее можно после очистки обработать уксусом. Для этого нужно сделать всего три шага:

смочить губку в уксусе;

протереть уплотнитель;

насухо вытереть тряпкой.

Чтобы усилить эффект, можно опрыскивать резинку смесью уксуса из воды раз в две недели. Это также уберет микробы и избавит от неприятных запахов. Однако как почистить резинку холодильника от плесени не снимая? В таком случае ее обязательно нужно снять, чтобы обработать со всех сторон.

Как снять резинку с холодильника

Для начала протрите уплотнитель водой, в которую добавлено несколько капель нашатырного спирта. Это не только частично уберет жир и грязь, но и придаст резинке эластичность. Чтобы быстро снять резинку, просто подцепите угол канцелярским ножом, а затем аккуратно отклеивайте с корпуса. Затем нужно будет убрать остатки клея и резины.

Если не знаете, чем смазать резинку холодильника, то в воду добавьте стиральный порошок с энзимами - он поможет расщепить белковые и углеводные соединения. Это поможет убрать не только всю грязь, но и плесень. Обязательно хорошо прополоскайте, остатки порошка могут пересушить резинку. Когда она высохнет, установите ее на место. В этом вам поможет фен - просто нагрейте те участки, которые не хотят принимать нужную форму.

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