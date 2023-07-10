Рассказываем, что надо покупать во время войны на зиму, чтобы потом не кусать локти.

Несмотря на то, что тяжелую зиму 2022-2023 мы успешно пережили, никто не даст гарантий, что наступающая будет легкой. Лучше уже сейчас позаботиться о стратегическом запасе, чтобы потом не пожалеть. УНИАН расскажет, чем запастись на случай голода, отключения света или отсутствия воды.

Стратегический запас продуктов для семьи на зиму - список

Для того чтобы чувствовать себя комфортно, не обязательно делать запас продуктов на год вперед. Достаточно подумать о 3-5 месяцах и закупить всю необходимую еду. В список обязательной провизии попали:

консервы;

крупы;

хлебцы и печенье, которое долго не портится;

сухое молоко;

сгущенное молоко;

чай и кофе;

сахар, мука и соль;

сода;

уксус, растительное масло;

мед, конфеты, халва.

Если у вас есть маленькие дети, то позаботьтесь об их рационе - приобретите питание в баночках, детские смеси, каши быстрого приготовления. Также у вас дома обязательно должен быть хороший запас питьевой воды. Этот неприкосновенный запас продуктов трогать ни в коем случае нельзя - только пополнять. Следите за тем, чтобы все находилось в герметично закрытой таре, а также было защищено от насекомых и солнца.

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Можете также заморозить, засушить и законсервировать продукты - делайте с ними что угодно, лишь бы продлить срок хранения. Учитывайте, что при отключениях света холодильника у вас не будет, а значит, вся заморозка может пропасть - подумайте, как в таком случае сохранить еду без минусовой температуры.

Что входит в стратегический запас, кроме еды

Это замечательно, что вы заботитесь о том, какие продукты должны быть в запасе, но без воды, электричества и связи выжить трудно даже с полной кладовкой продуктов. Именно поэтому рекомендуем проверить, есть ли у вас:

павербанки;

фонарики и батарейки;

свечи, спички,

дрова, солярка, печь или альтернативный обогреватель;

медикаменты;

термобелье, теплые вещи;

средства личной гигиены;

бытовая химия;

корм и наполнитель для животных.

Также не забудьте о том, что уже сейчас вы можете начать делать ремонт - замазывать щели, ремонтировать двери и окна, чинить крышу в частном доме. В общем, выполнять любые действия по утеплению жилища и по устранению "слабых" мест в квартире.

Ранее мы говорили о том, какие сделать запасы на случай голода.

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