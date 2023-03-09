Узнавайте в нашем материале, как легко и быстро избавиться от пятен на столешнице.

Наверняка любая хозяйка рано или поздно задавалась вопросом, чем лучше отмыть столешницу на кухне. Иногда решение этой задачи не требует особых усилий, но ситуации бывают разные, и эти лайфхаки помогут вам с ними справиться.

Ранее УНИАН писал, где хранить крышки от кастрюль на кухне, а сегодня мы расскажем, чем отмыть столешницу от жира, как удалить желтые пятна на столешнице и не только желтые, а также какие средства для этого можно использовать, в том числе "народные".

Чем лучше отмыть столешницу на кухне - лайфхаки

Конечно, столешница на кухне имеет свойство очень быстро загрязняться. И если из-за загруженности делами вы забыли ее вовремя вытереть, и пятна успели въесться, тогда можно использовать один из этих методов:

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смешайте соду с водой так, чтобы получилась кашица, и протрите ею поверхность столешницы;

жидкое мыло и средство для мытья посуды в равных пропорциях растворите в воде, нанесите на поверхность, протрите губкой и смойте;

белый уксус в равных пропорциях смешайте с водой, нанесите на поверхность столешницы, оставьте на 10-15 минут и после этого протрите влажной тряпкой.

Пользоваться металлическими ершиками для очищения столешниц от пятен специалисты не рекомендуют.

Как удалить желтые пятна на столешнице - легкий способ

Чтобы удалить желтые пятна со светлой столешницы, нужно для начала протереть поверхность влажной тряпкой, а потом сухой. После этого приготовить смесь из соды с лимонным соком в равных пропорциях, нанести ее на загрязненное место и тереть до тех пор, пока пятно не исчезнет.

Если и это не помогло, тогда можно использовать отбеливающую зубную пасту. Для лучшего эффекта ее нужно на пять минут оставить на пятне, и после этого смыть.

Каким средством мыть столешницу - что важно знать

Чтобы не повредить покрытия столешниц, лучше всего отдавать предпочтение кремообразным и гелеобразным моющим средствам.

При этом учтите, что на упаковке обязательно должны быть указаны рекомендации, для какого материала это средство подходит лучше всего.

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