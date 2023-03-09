Наверняка любая хозяйка рано или поздно задавалась вопросом, чем лучше отмыть столешницу на кухне. Иногда решение этой задачи не требует особых усилий, но ситуации бывают разные, и эти лайфхаки помогут вам с ними справиться.
- Чем лучше отмыть столешницу на кухне - лайфхаки
- Как удалить желтые пятна на столешнице - легкий способ
- Каким средством мыть столешницу - что важно знать
Ранее УНИАН писал, где хранить крышки от кастрюль на кухне, а сегодня мы расскажем, чем отмыть столешницу от жира, как удалить желтые пятна на столешнице и не только желтые, а также какие средства для этого можно использовать, в том числе "народные".
Чем лучше отмыть столешницу на кухне - лайфхаки
Конечно, столешница на кухне имеет свойство очень быстро загрязняться. И если из-за загруженности делами вы забыли ее вовремя вытереть, и пятна успели въесться, тогда можно использовать один из этих методов:
- смешайте соду с водой так, чтобы получилась кашица, и протрите ею поверхность столешницы;
- жидкое мыло и средство для мытья посуды в равных пропорциях растворите в воде, нанесите на поверхность, протрите губкой и смойте;
- белый уксус в равных пропорциях смешайте с водой, нанесите на поверхность столешницы, оставьте на 10-15 минут и после этого протрите влажной тряпкой.
Пользоваться металлическими ершиками для очищения столешниц от пятен специалисты не рекомендуют.
Как удалить желтые пятна на столешнице - легкий способ
Чтобы удалить желтые пятна со светлой столешницы, нужно для начала протереть поверхность влажной тряпкой, а потом сухой. После этого приготовить смесь из соды с лимонным соком в равных пропорциях, нанести ее на загрязненное место и тереть до тех пор, пока пятно не исчезнет.
Если и это не помогло, тогда можно использовать отбеливающую зубную пасту. Для лучшего эффекта ее нужно на пять минут оставить на пятне, и после этого смыть.
Каким средством мыть столешницу - что важно знать
Чтобы не повредить покрытия столешниц, лучше всего отдавать предпочтение кремообразным и гелеобразным моющим средствам.
При этом учтите, что на упаковке обязательно должны быть указаны рекомендации, для какого материала это средство подходит лучше всего.