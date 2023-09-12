Рассказываем, эффективна ли булавка от сглаза и порчи, как ее прикалывать и можно ли носить золотую.

Многие люди носят при себе различные обереги, которые защищают от негативной энергетики. К таким относится и булавка от сглаза - для ребенка или взрослого она действенна одинаково, если соблюдать определенные правила. УНИАН выяснил, что нужно сделать с таким предметом, чтобы он стал мощным амулетом.

Какой должна быть булавка от сглаза - золотая, серебряная или металлическая

Считается, что булавка от сглаза может быть из любого материала - степень ценности здесь роли не играет. Однако существует мнение, будто бы камни или стразы на украшении отвлекают внимание негативного человека - блеск фурнитуры мешает его глазу сконцентрироваться и навести порчу.

Важно понимать, что сглаз далеко не всегда делается преднамеренно - некоторые люди могут накликать беду неумышленно. Вам от этого не легче, но даже от такого воздействия можно защититься, если подготовить украшение.

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Возьмите новую белую свечу и булавку, прокалите острие украшение в пламени, а потом скажите заговор:

К моему ангелу-хранителю, защиты и блага дарителю, молитву и просьбу шлю, от недоброго взгляда укрой, от злого посыла закрой. Аминь.

Совершать такой обряд лучше всего во вторник на растущую луну. После этого булавку можно прикалывать к одежде и носить - никакая нечистая сила к вам не "прилипнет".

Может ли не помочь булавка от сглаза - как правильно носить оберег

Даже положение, в котором вы фиксируете амулет на одежде, имеет значение. Для того чтобы "работала" заговоренная булавка от сглаза - как носить ее, важно запомнить. Наши предки считали, что прикалывать оберег нужно головкой вниз на внутреннюю часть одежды. Причем, вещи должны быть из натуральных материалов или с высоким их содержанием в составе.

Не стоит сомневаться, как прикалывается булавка от сглаза - головкой вниз или вверх, даже если вы прикрепляете ее на подол платья или брюк, согласно традиции наших бабушек. Она должна размещаться исключительно головкой вниз, причем, иногда украшение нужно осматривать - если потемнело, то срочно менять на другое.

Также булавку можно очистить от накопленного негатива - снять с одежды, промыть под проточной водой, положить на полотенце, засыпать солью и оставить на ночь. Утром стряхнуть консервант и снова прикрепить оберег к одежде.

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