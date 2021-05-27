В столице ночью на объектах метро СБУ проведет антитеррористические учения.
Об этом в Facebook сообщает коммунальное предприятие "Киевский метрополитен".
"В ночь с 27 на 28 мая 2021 года Координационная группа Антитеррористического центра при ГУ Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области при организационной поддержке Штаба АТЦ СБУ проведет в столице плановые антитеррористические учения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тренировки пройдут в ночное время в Шевченковском районе на нескольких объектах Киевского метрополитена при участии подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.
Во время проведения учений возможні временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.
СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.
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Также просят граждан соблюдать правила личной безопасности и в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий обращаться по телефону "горячей линии" ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области (044) 253-06-71 или звонить на линию 102.
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