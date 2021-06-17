Инцидент произошел в "Медгородке" / фото facebook/cvODA
На территории Киевской городской клинической больницы №6 у женщины украли большую сумму денег.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
По данным организации, два человека украли у женщины 20 тысяч гривен. Эти деньги она принесла, чтобы оплатить операцию.
"Эти две паскудные личности вчера в Медгородке совершили кражу 20000 грн. Обокрали они пожилую женщину, которая несла эти средства на операцию. Вот и что теперь ей делать? Умирать, потому что система никак не может справиться с этими ворами?"- говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас воров разыскивают.
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