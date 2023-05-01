Водитель, перевозивший конструкцию, объяснил, что ненадежно закрепил груз.

В столице полиция разыскала 37-летнего водителя, допустившего падение металлической конструкции с Северного моста в Днепр.

30 апреля в Киеве с Северного моста в воду упала металлическая конструкция, которую удерживал грузовик с краном-манипулятором, сообщается в Telegram-канали столичной патрульной полиции.

"Вчера граждане стали очевидцами происшествия, как металлическая конструкция рухнула из грузовика в Днепр. Не растерялись, успели снять да еще и номер авто запомнить. Ведь водитель сразу скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

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Патрульные с помощью информационных баз и камер видеонаблюдения разыскали 37-летнего нарушителя. Мужчина пояснил, что причиной ДТП стал ненадежно закрепленный груз, который перевернулся во время движения.

Правоохранители составили на водителя протоколы по ст. 122-4 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) и ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также вызвали следователей.

Как сообщалось, 28 апреля в поселке Барышевка Киевской области нетрезвый водитель легковушки сбил пешехода и врезался в электроопору. Пострадавший получил тяжелые травмы.

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