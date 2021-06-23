Работа железнодорожных вокзалов ограничена.

В Киеве ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов из-за сообщения о минировании.

Об этом рассказали в пресс-службе "Укрзализныци".

"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы их заминировании", - сообщили в компании.

Отмечается, что поезда курсируют по графику, а пассажиры могут попасть к платформам через прилегающие переходы.

"Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - поинформировали в "Укрзализныце".

Кроме того, в полиции Киева сообщили, что кроме вокзалов, проверяют информацию о взрывчатке также в нескольких торгово-развлекательных центрах и отелях: письмо о минировании всех зданий пришло на электронную почту около 15:00.

"По адресам выехали профильные службы и правоохранители, которые тщательно обследуют территории вероятно заминированных объектов на предмет обнаружения взрывчатых веществ или других подозрительных предметов. При необходимости проводится эвакуация граждан. События надлежащим образом зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан", - рассказали в полиции.

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Автор: Катерина Комолова