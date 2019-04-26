Мосты по-новому. Киеву предстоит еще один глобальный ремонт

Знаете, сколько всего в Киеве мостов? По информации «Киевавтодора», – 169! Большая часть из них была построена в 50-70-х годах прошлого века. С того времени утекло много воды, а она, как известно, камень точит. По мостам и путепроводам проехало множество автомобилей, они подвергались воздействию стихий, но ремонтом этих инфраструктурных объектов никто не занимался по крайней мере уже лет 20. Мосты необходимо было поддерживать все время эксплуатации – менять гидроизоляцию необходимо каждые 10 лет, каждые 5-7 лет заменять асфальт и ежегодно красить пролеты. Но до 2014 года городским властям постоянно не хватало времени, желания и бюджета на эти нужды.

Ежегодно киевлян кормили обещаниями о строительстве Подольско-Воскресенского моста, ремонте Воздухофлотского путепровода и многими другими нереализованными планами. Из-за этой плачевной ситуации 90% мостов Киева оказались в аварийном состоянии.

Еще в 2014 году главный инженер КК «Киевавтодор» Василий Мельниченко говорил, что в Киеве в ремонте нуждаются все мосты, построенные 50-60 лет назад по проспекту Победы. Тогда же киевляне выбрали нового мэра. Им стал Виталий Кличко, который взял на себя обязательство сделать из Киева не только настоящее «лицо» страны, но и настоящую европейскую столицу. Новый городской глава вступил в должность 5 июня 2014 года.

«Сговорившиеся» мосты

Что происходило с киевскими мостами на тот момент? Они, как сговорившись, начали рушиться, осыпаться и в целом «уставать». Конечно, такое бывало и раньше, но теперь коммунальщики стали говорить о том, что в ближайшие 5-10 лет киевляне будут вынуждены пользоваться аварийными конструкциями.

Но Виталий Кличко смог взять ситуацию в свои руки – тут пригодились и его профессиональная команда, и практичность, и опыт европейских государств. Так, в 2015 году ремонт стал проводиться по улучшенной технологии, которая в три раза увеличивает гарантийный срок эксплуатации.

Например, ремонт Южного моста идет с 2016 года. И такой срок оправдан не только последовательным финансированием из бюджета, но и качеством проведения работ. По данным «Киевавтодора», конструкция Южного мостового перехода предусматривает 46 деформационных швов, которые уже исчерпали свой ресурс и требуют капитального ремонта. В первый год работ автодоровцам удалось заменить 6 швов, в 2017 году – 7 швов, в 2018 году – 8 швов. В планах на 2019 год – еще 8 швов. Ремонт идет с использованием самых передовых немецких технологий.

«Восставшие» путепроводы

На многих мостах Киева скептически настроенные горожане уже успели поставить крест. Сюда относили и Шулявский путепровод, и Мост метро. В ремонт первого мало кто верил, а восстановление второго казалось чем-то невозможным. Но, к счастью, эти предположения не оправдались.

Так, Шулявский мост, бетонные конструкции которого были повреждены в результате нескольких пожаров, произошедших под ним на месте рынка секонд-хенда, планомерно разваливался. И мало кто, смеясь над выражением Виталия Кличко об «уставшем» мосте, обратил внимание на его ключевой тезис: Шулявский мост будет полностью реконструирован.

А ведь именно это оказалось самым важным. Сейчас закончены работы по демонтажу, а в КГГА прогнозируют, что к концу 2019 года будут завершены работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройству и озеленению.

Не забыли в городской администрации и про Мост метро. Эта артерия, которая соединяет левобережный и правобережный Киев, важна и для пассажиров метро, и для автомобилистов. Поэтому коммунальщики приступили к ремонту деформационных швов и усилению конструкции пролетных строений. В кратчайшие сроки удалось выполнить работы по подготовке двух прогонов сооружения. А в настоящее время здесь проводится замена тротуарных блоков.

Время на восстановление

Конечно, привести в порядок все мосты столицы сразу не получится. Но то, что впервые за несколько десятков лет городские власти начали решать эту проблему – тенденция однозначно положительная. Так, за короткий срок Виталия Кличко на посту мэра в Киеве успели провести ремонт 26 (!) мостов и путепроводов.

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Только в 2018 году были отремонтированы мосты на Одесской площади, проспекте Науки, на ул. Малинской, Железнодорожной, путепроводы на Нивках, бульваре Вацлава Гавела, ул. Академика Палладина, на пересечении ул. Кирилловской и ул. Елены Телиги, Святошинском мосту.

В планах на 2019 год – реконструкция других городских мостов. Да, процесс это не быстрый. Ведь из-за того, что средства на ремонт инфраструктурных сооружений много лет не выделялись, в последние 3-4 года дорожники вынуждены догонять ремонтные работы, которые в плановом порядке должны были быть проведены в течение десятилетий!

Конечно, ремонты мостов периодически создают киевлянам неудобства в виде пробок и переполненного коммунального транспорта. Но это те неудобства, которые терпишь с пониманием, что это – для нашего же блага, и что делать это необходимо. А еще – что дальше будет только лучше.

Николай Аксенов