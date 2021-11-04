ФСС профинансировал 45 единовременных страховых выплат для медицинских работников, которым установлена инвалидность, наступившая вследствие заболевания на COVID-19.

Фонд социального страхования (ФСС) выплатил единовременную страховую выплату для врача-инфекциониста из Житомирской области, которому была установлена III группа инвалидности вследствие острого профессионального заболевания COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте ФСС. Сумма единовременного пособия за средства государственного бюджета составила 681 тыс. грн.

Средства перечислены Фондом в соответствии с законом "О защите населения от инфекционных болезней". Помощь поступит на счет медицинского работника в течение нескольких банковских дней.

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В целом по состоянию на сегодня ФСС профинансировал 45 единовременных страховых выплат за средства государственного бюджета для медицинских работников, которым установлена инвалидность, наступившая вследствие острого профзаболевания COVID-19.

В Фонде напомнили, что размер указанного единовременного пособия зависит от установленной группы инвалидности и составляет:

* для лиц І группы инвалидности - 400-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

• II группы инвалидности – 350-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

• III группы инвалидности – 300-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

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Автор: Ирина Погорелая