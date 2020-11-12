Приложение прогнозирует возможность наступления страхового события исходя из того, как часто водитель находится за рулем, как он ведет себя в потоке машин.

В Украине запущено мобильное приложение, представляющее собой новый страховой продукт под названием Universalna by Kasko2GO.

Об этом сообщает Forinsurer.

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Приложение запустила страховая компания UNIVERSALNA. Kasko2GO – приложение, которое с помощью искусственного интеллекта прогнозирует возможность наступления страхового события исходя из того, как часто водитель находится за рулем, как он ведет себя в потоке машин, какова его реакция на внешние раздражители на дороге и многих других факторов. На базе этого анализа и формируется стоимость страховки.

При этом не обязательно сразу покупать страховку. Можно поездить в режиме тест-драйва, посмотреть на рекомендации приложения и то, как оно оценивает ваш стиль вождения. И уже на основании этих данных принимать решение о дальнейшей покупке КАСКО.

В компании UNIVERSALNA продукт называют «КАСКО нового уровня» или «КАСКО 2.0».

«Kasko2GO – это швейцарская разработка. Ее уникальность в том, что клиент самостоятельно может увидеть, как от его персонального стиля вождения и поведения на дороге, пробега автомобиля зависит цена страхования авто, – рассказывает заместитель председателя правления UNIVERSALNA Руслана Палайда. – После каждой поездки водитель получает уведомления о характере своей езды, об опасных ситуациях, в которых он мог спровоцировать ДТП или стать его участником».

КАСКО в Украине

По состоянию на 14 сентября 2020 года в Украине был зафиксирован повышенный спрос на автостраховку КАСКО.

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Автор: УНИАН