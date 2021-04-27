Законопроект поддерживает аграриев в борьбе с форс-мажором, а также поможет развить аграрный сектор экономики.

Верховная Рада в ходе внеочередного заседания одобрила принятие за основу законопроекта об усовершенствовании правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

За соответствующий законопроект №5104 проголосовали 286 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, законопроект поддерживает аграриев в борьбе с форс-мажором, а также поможет развить аграрный сектор экономики.

Читайте такжеПравительство одобрило законопроект об агростраховании

"В 2012 году был создан аграрный страховой пул, который заставлял всех платить определенные платежи. Этот законопроект ликвидирует это позорное явление. Второе - в 2000-х годах было много программ господдержки, было страхование, но когда возникал форс-мажор, выплаты не выполнялись, соответственно, доверие к страховым компаниям было потеряно. Этот законопроект четко определяет критерии и требования к страховым компаниям, которые необходимо выполнить, чтобы получить государственную поддержку", - сказал он.

Также он отметил, что данный законопроект четко определяет объекты страхования и уточняет полномочия Национального банка Украины, который определён уполномоченным органом.

Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев добавил, что законопроект направлен на оживление механизма страхования с государственной помощью рисков сельскохозяйственных товаропроизводителей.

"Закон предусматривает предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям для страхования сельскохозяйственной продукции. Участники рынка страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой определяются этим законом, а также определяются их права и обязанности. Определяются объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые случаи, а также информационное обеспечение страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой", - сказал он.

Также он подчеркнул, что законопроект предлагает отменить страхование сельскохозяйственной продукции через аграрный страховой пул.

Агрострахование в Украине

По данным "Аграрного союза Украины", потери сельхозпроизводителей Украины из-за засухи и заморозков в 2020 году могут достичь 118 млрд грн.

В 2017 году Министерство аграрной политики и продовольствия планировало разработать механизм страхования сельхозпроизводителей от стихийных явлений. Однако до сих пор это не было сделано. Так, в программе государственной поддержки АПК на 2019 и 2020 годы такое направление отсутствовало.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц