Юрист говорит, что проще всего это будет сделать после нашей победы и получения репараций.

9 марта 2023 года Украина проснулась от сирен и взрывов. Россияне, как всегда, били по объектам инфраструктуры и жилым домам. На месте одного из "прилетов" Киеве выгорели авто. Поэтому журналисты "Сніданку з 1+1" объяснили, можно ли возместить ущерб за поврежденный из-за атаки РФ автомобиль.

Пять авто выгорели дотла, еще 15 повреждены. В одной машине, которая стояла рядом с местом "прилета", обломок влетел в двигатель.

Компенсацию за авто можно было бы получить, если бы было оформлено КАСКО, говорит председатель правления страховой компании Леся Щербакова.

"Схема обслуживания следующая: человек обращается в страховую компанию, приезжает эксперт, смотрит, фотографирует и калькулирует, какая стоимость ремонта, какая стоимость авто. И в зависимости от этого будет процент от страховой суммы, которая будет возмещена", — пояснила она.

Но можно получить компенсацию и в размере стоимости авто на момент страхового случая, но в таком случае нужно и заплатить больше. Условно говоря, если авто стоит 10 тыс. долларов, то страховой тариф будет достигать 1 тыс. долл.

Компенсировать стоимость поврежденной в результате атаки РФ машины можно даже в случае, если она не была застрахована через КАСКО, но этот процесс сложный и длительный говорит юрист Андрей Тригуб. Также можно подавать иски против России в украинские и международные суды - это гражданское производство, добавляет он. Юрист говорит, что проще всего это будет сделать после нашей победы и получения репараций.

Но для того, чтобы наши суды могли требовать от страны-агрессора компенсации, нужно:

установить, в рамках какого уголовного производства документируется это событие;

подать заявление в орган досудебного расследования, указать, что пострадало; и добавить документ о том, что этот человек был владельцем или пользовался этим авто.

Ракетная атака РФ по Киеву в ночь на 9 марта

В Святошинском районе Киева в результате падения обломков российской ракеты возникло возгорание в 5 автомобилях во дворе жилых домов.

В результате вражеской атаки пострадали три человека, двое из которых госпитализированы в больницу и еще один от госпитализации отказался. Возгорание авто было ликвидировано.

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