Страховщики улучшили качество своей работы – моторное страховое бюро

За этот период страховщики заключили более 1,9 миллиарда договоров, общая сумма страховых платежей по которым составила почти 1,4 миллиарда гривень.

Страховые компании – члены Моторного (транспортного) страховое бюро – стали быстрее регулировать показатели работы и значительно улучшили ее качество по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные бюро.

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За этот период страховщики заключили более 1,9 миллиарда договоров, общая сумма страховых платежей по которым составила почти 1,4 миллиарда гривень. Урегулировано почти 38,8 тысячи требований пострадавших в ДТП, по которым выплачено страховых возмещений на общую сумму почти 705,2 миллиона гривень.

Средний срок урегулирования страховых требований за ущерб, причиненный имуществу, составил 70 дней (для требований, урегулированных в срок до 365 дней), существенно сократившись (на 7 дней) в сравнении с предыдущим кварталом.

В рамках системы прямого урегулирования убытков средний срок получения выплаты составляет 47 дней, уменьшившись на 12 дней.

В общем, в течение 2019 года этот показатель ежеквартально снижался. Доля обращений за возмещением, что урегулированы в срок до 60 дней, составила почти 62,7%, до 90 дней – 75,1%, до 120 дней -81,7%.

Как сообщал УНИАН, ZhongAn Technologies пытается повысить эффективность работы миллионов страховых агентов в Китае при помощи технологии потоковым видео.