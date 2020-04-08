Фонд соцстрахования за квартал получил больничных на 2,7 миллиарда гривень

Среднедневной размер пособия по больничным в первом квартале вырос на 19,3%.

На протяжении января-марта 2020 года в Фонд социального страхования Украины (ФССУ) подали заявления-расчеты на финансирование пособий по временной потере трудоспособности на сумму 2,7 млрд гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Количество больничных листов, по которым были поданы заявления-расчеты, составило 968,1 тыс.

«Среднедневной размер пособия по больничным в первом квартале вырос на 19,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил 315,28 грн против 264,17 грн в январе-марте 2019 года. Увеличение размера пособия связано с ростом средней заработной платы в стране», - говорится в сообщении.

В фонде напомнили, что сумма выплат в связи с временной потерей трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника. Этот вид материального обеспечения выплачивается Фондом социального страхования Украины, начиная с шестого дня временной нетрудоспособности и до момента выздоровления или установления инвалидности (первые пять дней финансируются за счет средств работодателя).

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины увеличил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на 500 млн грн для помощи гражданам, оставшимся без работы во время карантина.